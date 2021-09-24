أخبار الفن| وقف برنامج محمود سعد .. وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها وقف برنامج محمود سعد ، وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

نشرت المطربة الشابة ياسمينا العلواني - صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - ظهرت فيها ترتدي الحجاب للمرة الأولي، معلنة عن إرتداء الحجاب خلال الفترة المُقبلة.

وكتبت المطربة ياسمينا العلواني ، في التغريدة التي نشرت فيها صورتها بالحجاب، قائلة: «#الحمد_لله .. بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق .. #كملها_علي_خير_يارب».

نشر الفنان محمد توب - نجم فريق مسرح مصر - صورة له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، ظهر فيه داخل المستشفى بعد ولادة زوجته، ليشارك اللحظات الأولى لاستقبال مولوده الأول الذي أسماه «يحيى».

وعلق محمد توب على صورته قائلًا: «يا يحيى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وآتيناه الْحُكْمَ صَبِيًّا.. الف حمد والف شكر لك يارب .. يوم الجمعة 24/9/2021 .. بقيت أب ربنا يبارك ويحفظك يابني».

أعلنت مصممة الأزياء إيمان النشرتي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة صديقتها - المذيعة المعتزلة عزة الحناوي، ونشرت عدة صور لهما من آخر لقاء جمع بينهما وبين الأصدقاء.

ظهرت مذيعة ماسبيرو الراحلة عزة الحناوي، وهي ترتدي الحجاب، وبجوارها إيمان النشرتي، التي علقت قائلة: «يا الله علي وجع القلب .. كنت نعم الراشد و الأخت و الصديقة الوفيه في رحاب ربنا في ميزان حسناتك حبيبتي كلنا .. عزة الحناوي .. حتوحشينا حبيبتي .. انا لله و انا اليه راجعون».

نشر الإعلامي محمود سعد ، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه داخل سيارته يتجول في شوارع القاهرة، ويتفاعل مع جمهوره ومحبيه.

وظهر محمود سعد، في الفيديو الذي نشره عبر فيسبوك، يعلن لجمهوره توقف برنامج باب الخلق الذي كان يذاع عبر قناة النهار الفضائية، وأكد لجمهوره أنه سوف يستمر في التواصل عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي وسائل السوشيال ميديا.

بعد غيابه لسنوات عدّة عن مهرجان جرش، عاد سلطان الطرب جورج وسوف بحفل جماهيريّ أشعل معه مدرجات المسرح الجنوبي في المدينة الاثرية طرباً. ونثر من خلاله البهجة والفرح لدى جمهوره المتعطش لسماع أغانيه.

الفنان منذر رياحنه قدم الحفل بالقول «انتو رح تقدمو ابو وديع رح نحكي كلنا سوا ... شكرا لوجودكم وهتف الرياحنه مع الجمهور ابو وديع ابو وديع .. وقال اترك تقديم ابو وديع لكم انتم جمهوره ومحبينه».

حرص عدد كبير من نجوم ونجمات الفن على المشاركة في الاحتفال بعيد ميلاد النجمة ريهام حجاج ، والذى أقيم بفيلا زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، حيث حضر كل من النجمتين الكبيرتين يسرا وإلهام شاهين، والمخرجة السينمائية إيناس الدغيدى، والنجمة نيللى كريم والإعلامية بوسى شلبى، والمنتج الكبير جمال العدل وأسرته، والفنان محمد الشرنوبى وزوجته راندا رياض، وعدد من سيدات المجتمع وصديقات ريهام من خارج الوسط الفنى.

كما حضرت سيدة المجتمع لمياء حلاوة، وسيطر على حفل عيد الميلاد أجواء احتفالية متميزة، خاصة في ظل المفاجئة التي أعدها رجل الأعمال محمد حلاوة لزوجته ريهام حجاج، حيث أعد لها مفاجأة عبارة عن صندوق كبير بداخله صورة كبيرة تجمعهما، وبالونات وصور لها فضلا عن كتابة اسمها بالحروف، هذا بالإضافة إلى كتابة اسمها بالورود وبالأنوار ذات الإضاءات الجاذبة، وسط حديقة فيلتهما.