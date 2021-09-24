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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي .. وتشييع الجنازة من مسجد حسن الشربتلي

المذيعة عزة الحناوي
المذيعة عزة الحناوي

أعلنت مصممة الأزياء إيمان النشرتي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة صديقتها - المذيعة المعتزلة عزة الحناوي، ونشرت عدة صور لهما من آخر لقاء جمع بينهما وبين الأصدقاء. 

 

ظهرت مذيعة ماسبيرو الراحلة عزة الحناوي، وهي ترتدي الحجاب، وبجوارها  إيمان النشرتي، التي علقت قائلة: «يا الله علي وجع القلب .. كنت نعم الراشد و الأخت و الصديقة الوفيه في رحاب ربنا   في ميزان حسناتك حبيبتي كلنا .. عزة الحناوي .. حتوحشينا حبيبتي .. انا لله و انا اليه راجعون». 

جنازة عزة الحناوي 

وشيعت صلاة جنازة الراحلة عزة الحناوي اليوم الجمعة 24 سبتمبر بعد صلاة المغرب من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس. 

 

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