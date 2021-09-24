وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي .. وتشييع الجنازة من مسجد حسن الشربتلي

أعلنت مصممة الأزياء إيمان النشرتي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة صديقتها - المذيعة المعتزلة عزة الحناوي، ونشرت عدة صور لهما من آخر لقاء جمع بينهما وبين الأصدقاء.

ظهرت مذيعة ماسبيرو الراحلة عزة الحناوي، وهي ترتدي الحجاب، وبجوارها إيمان النشرتي، التي علقت قائلة: «يا الله علي وجع القلب .. كنت نعم الراشد و الأخت و الصديقة الوفيه في رحاب ربنا في ميزان حسناتك حبيبتي كلنا .. عزة الحناوي .. حتوحشينا حبيبتي .. انا لله و انا اليه راجعون».

جنازة عزة الحناوي

وشيعت صلاة جنازة الراحلة عزة الحناوي اليوم الجمعة 24 سبتمبر بعد صلاة المغرب من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.