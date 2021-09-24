وفاة مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط عن 82 عاما

فقدت أسرة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، واحدا من أخلص أبنائها بوفاة الزميل مصطفى ثروت إسماعيل مدير تحرير (أ ش أ) الأسبق الذي وافته المنية بعد ظهر اليوم عن عمر ناهز 82 عاما؛ إثر إصابته بفيروس "كورونا" والتي دخلها على إثرها أحد المستشفيات للعلاج يوم السبت الماضي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.



يذكر أن الفقيد الراحل تخرج من كلية الألسن عام 1964، حيث عين بوزارة السياحة؛ ثم انتقل للعمل بمؤسسة "أخبار اليوم" ثم عمل محررا صحفيا بوكالة أنباء الشرق الأوسط منذ عام 1974 وتدرج في مناصب العمل المختلفة بها، حيث عين مديرا للتحرير منذ عام 1985، كما سبق له العمل مديرا لمكتب الوكالة في صنعاء منذ عام 1999 حتى عام 2001، حيث عين عقب انتهاء مهمته بالخارج مستشارا لرئيس التحرير حتى عام 2004.