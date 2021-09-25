إسقاط قضية تسليم مديرة "هاواوي" في بريتش كولومبيا والسماح لها بمغادرة كندا

وقع قاضي المحكمة العليا في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية، اليوم على أمر إخلاء طرف للمديرة التنفيذية لشركة هاواوي، منج وان تشو، وسحب أمر التسليم الأمريكي والسماح لها بالرحيل.



وشكرت رئيسة المحكمة المعاونة هيذر هولمز منج على سلوكها خلال جلسة الاستماع وأطلقت سراحها من شروط الكفالة.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي دفعت فيه منج ببراءتها من جميع التهم في قاعة محكمة في نيويورك ووقع قاضٍ على اتفاق مقاضاة مؤجل ينهي جميعًا ملحمة احتجازها في كندا التي استمرت 34 شهرا.



وقال مساعد المدعي العام الأمريكي ديفيد كيسلر للمحكمة إن الاتفاقية ستسمح بإسقاط التهم الموجهة إلى منج بعد الأول من ديسمبر 2022 - أربع سنوات من تاريخ اعتقالها - شريطة أن "تمتثل لجميع التزاماتها" بموجب شروط الصفقة.



وخرجت منج بكفالة خلال إجراءات التسليم، وتعيش مع جهاز مراقبة بكاحلها في منزلها في فانكوفر بموجب شروط أمرت بها المحكمة.



واتُهمت ابنة مؤسس هواوي، رين تشنج، بالاحتيال المصرفي في الولايات المتحدة فيما يتعلق بانتهاكات العقوبات ضد إيران.



وتتواجد منج في فانكوفر بالغرب الكندي ويتم مراقبتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من قبل الأمن الخاص الذي تدفع مقابله كجزء من اتفاقية الكفالة الخاصة بها.



ومنذ اعتقال منج وان تشو، يُحتجز كنديان آخران في الصين ولهذا السبب وجهت اتهامات إلى بكين بممارسة "دبلوماسية الرهائن". واتهم الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج ورجل الأعمال مايكل سبافور بالتجسس. وقد يكون لحل القضية تداعيات على هذين الكنديين، حيث غالبا ما كان المسؤولون الصينيون يحركون قضية منج على قدم وساق مع قضيتي مايكل سبافور ومايكل كوفريج. ومع ذلك، رفضت الصين الإيحاء بأن قضايا الكنديين في الصين مرتبطة بقضية منج.