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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة الأهلي وانبي .. صافرة الحكم الدولي محمود البنا وش السعد

محمود - البنا
محمود - البنا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تولي الحكم  الدولي محمود البنا لإدارة مباراة الأهلي وإنبي في دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر المقرر إقامتها فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت.

 

ومن المقرر أن يعاون الحكم الدولي محمود البنا فى إدارة مباراة الأهلي وانبي كل من محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب في المقابل سيكون مجدي خاطر حكم رابع.

 

وأدار الحكم الدولي محمود البنا قبل مباراة الأهلي وانبي 32 مباراة للمارد الأحمر 29 مباراة في الدوري و3 مباريات في كأس مصر وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 24 لقاء وتعادل في 6 وخسر في مواجهتين فقط

 

3 كروت حمراء 

 

وأشهر الحكم الدولي محمود البنا قبل مباراة الأهلي وانبي 45 بطاقة صفراء على مدار مشواره التحكيمي بالإضافة لـ3 بطاقات حمراء مع احتساب 7 ركلات جزاء للأهلي كانت البطاقات الحمراء لـ وائل جمعة ضد المقاولون العرب ووليد سليمان في مواجهة الإتحاد وعمرو السولية ضد بيراميدز.

 

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في آخر ثلاثة لقاءات تحت صافرة الحكم الدولي محمود البنا الموسم المنقضى حيث كانت المباراة الأولى أمام طلائع الجيش ببطولة الدوري الممتاز في شهر فبراير الماضي وفاز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف حيث أحرز جونيور أجايي جناح الفريق الأحمر هدفين وهدف الطلائع أحرزه أحمد سمير.

 

 والمباراة الثانية التي أدارها الحكم الدولي محمود البنا للأهلى أمام الزمالك وفاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف فى الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

 

بينما كانت المباراة الثالثة والأخيرة فى 6 مايو الماضى وفاز فيها الأهلي على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف بالأسبوع العشرين للمسابقة سجل ثنائية المارد الأحمر بدر بانون من ركلة جزاء ومحمد مجدى أفشة.

 

طوق نجاة 

 

وتعد مباراة الأهلي وانبي طوق النجاة الأخير لـ موسيماني أمام جماهير الأهلي بعد خسارته بطولة السوبر أمام طلائع الجيش خلال الأيام الماضية وقبلها خسارة لقب بطولة الدوري المصري لصالح غريمه التقليدي الزمالك.

 

خسارة موسيماني أمام طلائع الجيش في بطولة السوبر المصري فتحت الطريق أمام الانتقادات لتطول المدير الفني الجنوب إفريقي خصوصا بعد ظهور الأهلي بشكل سيء على مستوى الأداء وغياب الخطورة والفاعلية أمام المرمى .

 

وطالب عدد من جماهير الأهلي إقالة موسيماني والتعاقد مع مدير فني جديد استعدادا للموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز .

 

علي جانب آخر مازالت الجماهير تحفظ جميل موسيماني بالتتويج بلقب التاسعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الغريم التقليدي الزمالك وبعدها تحقيق لقب العاشرة من نفس البطولة في العام التالي على التوالي .

 

ويبدو أن موسيماني المدير الفني للأهلي خسر كثيرا من شعبيته بين الجماهير خصوصا بعد خسارة السوبر والأداء السيء للفريق بجانب خسارة الدوري المصري في الخطوات الأخيرة .

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