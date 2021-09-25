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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي وإنبي اليوم 25 سبتمبر 2021 والقناة الناقلة

مباراة الأهلي - انبي
مباراة الأهلي - انبي

يستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه موسيماني لمواجهة منافسه إنبي اليوم السبت 25 سبتمبر 2021، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، أملا في تحقيق البطولة للمرة الثانية على التوالي وتعويض خسارة بطولتي الدوري الممتاز وكأس السوبر.

 

وتقام مباراة الأهلي وإنبي ضمن مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر والمقرر لها اليوم في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة عبر قناة أون تايم سبورت.

 

طوق نجاة 

 

وتعد مباراة انبي طوق النجاة الأخير لـ موسيماني أمام جماهير الأهلي بعد خسارته بطولة السوبر أمام طلائع الجيش خلال الأيام الماضية وقبلها خسارة لقب بطولة الدوري المصري لصالح غريمه التقليدي الزمالك.

 

خسارة موسيماني أمام طلائع الجيش في بطولة السوبر المصري فتحت الطريق أمام الانتقادات لتطول المدير الفني الجنوب إفريقي خصوصا بعد ظهور الأهلي بشكل سيء على مستوى الأداء وغياب الخطورة والفاعلية أمام المرمى .

 

وطالب عدد من جماهير الأهلي إقالة موسيماني والتعاقد مع مدير فني جديد استعدادا للموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز .

 

علي جانب آخر مازالت الجماهير تحفظ جميل موسيماني بالتتويج بلقب التاسعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الغريم التقليدي الزمالك وبعدها تحقيق لقب العاشرة من نفس البطولة في العام التالي على التوالي .

 

ويبدو أن موسيماني المدير الفني للأهلي خسر كثيرا من شعبيته بين الجماهير خصوصا بعد خسارة السوبر والأداء السيء للفريق بجانب خسارة الدوري المصري في الخطوات الأخيرة .

 

وفي نفس السياق قال الإعلامي مجدي عبدالغني أن النادي الأهلي يستعد لإقالة موسيماني حال الخروج من بطولة كأس مصر. 

 

وقام النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بتجديد الثقة في موسيماني ونفي كل الأقاويل عن صدامه مع الإدارة أو رحيله.

 

وما يهم موسيماني حاليا استعادة ثقة الجماهير فيه من خلال عبور دور الــ 16 أمام منافسه انبي والتأهل لدور الـ8 من بطولة كأس مصر .

 

ويلعب النادي الأهلي بطموح الحفاظ علي لقب بطولة كأس مصر الذي نجح في تحقيقه الموسم الماضي بالفوز على طلائع الجيش .  

 

وأسند مسؤولو لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم مهمة مباراة الأهلي وإنبي لـ الحكم الدولي محمود البنا ليدير اللقاء تحكيميًا.

 

كان فريق بيراميدز تأهل لدور الـ8 من مسابقة كأس مصر بعد الفوز على فريق سموحة بثلاث أهداف مقابل هدف ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة، وينتظر الفائز من مباراة الأهلي وإنبي.

 

يذكر أن الأهلي خسر لقب كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش منذ أيام بركلات الترجيح مما جعل بيتسو موسيماني المدير الفنى للفريق بالتفكير فى إجراء تغييرات بالجملة على تشكيل المارد الأحمر أمام إنبي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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