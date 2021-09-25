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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة ..الأهلي يواجه إنبي .. محمد صلاح يقود ليفربول اليوم .. وبيراميدز يهزم سموحة بكأس مصر

محمد - صلاح
محمد - صلاح

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، حول ما يدور على الساحة المحلية أو الإفريقية والعالمية.

 

موعد مباراة الأهلي وإنبي اليوم 25 سبتمبر 2021 والقناة الناقلة

يستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه موسيماني لمواجهة منافسه إنبي اليوم السبت 25 سبتمبر 2021، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، أملا في تحقيق البطولة للمرة الثانية على التوالي وتعويض خسارة بطولتي الدوري الممتاز وكأس السوبر.

 

أبرزها برينتفورد وليفربول ..مواعيد مباريات اليوم السبت 25 سبتمبر 2021

يقود محمد صلاح فريق ليفربول الإنجليزي أمام برينتفورد الصاعد حديثا في اللقاء المقرر إقامته في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم السبت على ملعب جريفين بارك ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليج للموسم الحالي 2021 – 2022.

 

معين الشعباني مديرا فنيا.. المصري البورسعيدي يعلن الصفقات الجديدة

عقد النادي المصري البورسعيدي، مؤتمرًا صحفيًا وذلك للإعلان عن الصفقات الجديدة للنادي خلال الموسم الجديد وتولى معين الشعباني التونسي الإدارة الفنية لفريق النادي المصري، وتولى عبد الحليم علي موقع مدير الكرة، ونجح مجلس إدارة النادي المصري في عقد صفقات كبيرة مع لاعبين مصريين وأجانب.

 

بيراميدز يتأهل لدور الـ8 بكأس مصر بهزيمة سموحة

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بطولة كأس مصر عقب الهزيمة التي تلقاها أمام منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم  ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس مصر.

 

 

المريخ السوداني يقاضي فاركو وسيف تيري لدى الفيفا

أعلن نادي المريخ السوداني، عن تقدمه بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد نادي فاركو، ولاعبه المنضم حديثًا لـ صفوفه، سيف تيري.

 

بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يتعادل مع التعاون 1-1 في الدوري السعودي

تعادل فريق اتحاد جدة مع نظيره التعاون بهدف لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة لبطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “ الدوري السعودي”.

 

بايرن ميونخ يفوز على جرويتر فورث 3-1 في الدوري الألماني

فاز فريق بايرن ميونخ على جرويتر فورث بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة السادسة لبطولة الدوري الألماني.

 

كارتيرون ولاعبي الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد أشرف بن شرقي

احتفل الفرنسي كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد ميلاد المغربي أشرف بن شرقي.

 

إجراءات احترازية صارمة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة رقم 33

أسفر اجتماع اللجنة الطبية مع لجان الإقامة والإعاشة والمرافقين، ببطولة  الأندية العربية لكرة السلة في نسختها الثالثة والثلاثين عن تحديد موعد المسحات الطبية وفقاً لموعد وصول الفرق.

 

 

بايرن ميونخ كارتيرون الزمالك الدوري السعودي كأس مصر مباراة الأهلي وإنبي

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