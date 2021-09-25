أخبار الرياضة ..الأهلي يواجه إنبي .. محمد صلاح يقود ليفربول اليوم .. وبيراميدز يهزم سموحة بكأس مصر

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، حول ما يدور على الساحة المحلية أو الإفريقية والعالمية.

يستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه موسيماني لمواجهة منافسه إنبي اليوم السبت 25 سبتمبر 2021، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، أملا في تحقيق البطولة للمرة الثانية على التوالي وتعويض خسارة بطولتي الدوري الممتاز وكأس السوبر.

يقود محمد صلاح فريق ليفربول الإنجليزي أمام برينتفورد الصاعد حديثا في اللقاء المقرر إقامته في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم السبت على ملعب جريفين بارك ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليج للموسم الحالي 2021 – 2022.

عقد النادي المصري البورسعيدي، مؤتمرًا صحفيًا وذلك للإعلان عن الصفقات الجديدة للنادي خلال الموسم الجديد وتولى معين الشعباني التونسي الإدارة الفنية لفريق النادي المصري، وتولى عبد الحليم علي موقع مدير الكرة، ونجح مجلس إدارة النادي المصري في عقد صفقات كبيرة مع لاعبين مصريين وأجانب.

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بطولة كأس مصر عقب الهزيمة التي تلقاها أمام منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس مصر.

أعلن نادي المريخ السوداني، عن تقدمه بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد نادي فاركو، ولاعبه المنضم حديثًا لـ صفوفه، سيف تيري.

تعادل فريق اتحاد جدة مع نظيره التعاون بهدف لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة لبطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “ الدوري السعودي”.

فاز فريق بايرن ميونخ على جرويتر فورث بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة السادسة لبطولة الدوري الألماني.

احتفل الفرنسي كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد ميلاد المغربي أشرف بن شرقي.

أسفر اجتماع اللجنة الطبية مع لجان الإقامة والإعاشة والمرافقين، ببطولة الأندية العربية لكرة السلة في نسختها الثالثة والثلاثين عن تحديد موعد المسحات الطبية وفقاً لموعد وصول الفرق.