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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون ولاعبي الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد أشرف بن شرقي

عيد ميلاد بن شرقي
عيد ميلاد بن شرقي

احتفل الفرنسي كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد ميلاد المغربي أشرف بن شرقي.

وحرص الجهاز الفني واللاعبون على إحضار تورتة خاصة لاشرف بن شرقي وظهر كارتيرون وهو يحمل تورته عيد الميلاد وسط حالة من الفرحة، وذلك على هامش التدريب، الذي أقيم اليوم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب الحالي.

فتحت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك باب التفاوض مع المغربي أشرف بن شرقي خلال الفترة الماضية لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
وعقد أشرف بن شرقي، جلسة مع مسؤولي الزمالك، اتفقوا خلالها على بعض تفاصيل العقد الجديد، دون الوصول لاتفاق نهائي بسبب قيمة الشرط الجزائي الذي طلب الدولي المغربي وضعه في العقد الجديد.

 

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الفرنسي باتريس كارتيرون احتفال عيد ميلاد أشرف بن شرقي لاعبو الزمالك تهنئة

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