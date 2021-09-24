المريخ السوداني يقاضي فاركو وسيف تيري لدى الفيفا

أعلن نادي المريخ السوداني، عن تقدمه بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد نادي فاركو، ولاعبه المنضم حديثًا لصفوفه، سيف تيري.

ونشر نادي المريخ بيانًا عبر صفحته الرسمي على موقع “ فيس بوك" جاء فيه:" قام رئيس نادي المريخ السابق سوداكال بالتكفل بسداد الرسوم المالية المتعلقة بشكوى النادي ضد اللاعب سيف تيري ونادي فاركو المصري، ودفع نادي المريخ بشكوى عاجلة للفيفا اليوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر 2021م شاكياً خلالها اللاعب سيف الدين مالك (تيري) ونادي فاركو المصري، وذلك على خلفية إخلال اللاعب بعقده الموقع مع النادي إضافة لنادي فاركو الذي وقع عقداً مع اللاعب."

وأضاف: "وبحسب قواعد إنتقالات اللاعبين الدولية إستند المريخ على المواد (16) والمادة (17) الفقرات (3-5) إضافة لملحق المادة (17) الفقرات (1-2) كما إستند النادي على المادة (13) والمادة (18) الفقرات (1-2-3-4-5) من القواعد العامة لإنتقالات اللاعبين الدولية، كما إستند النادي على المواد (24-20-21) وقد خالف اللاعب ونادي فاركو المصري جميع المواد المذكورة أعلاه."

وأردف: "وطالب النادي في شكواه ضد اللاعب والنادي بدفع تعويض مالي كبير بالدولار كما طالب بتوقيع العقوبات الواردة في المادة (24) على اللاعب والنادي المصري، وكان اللاعب سيف الدين مالك تيري ونادي فاركو المصري قد خرقا عقد اللاعب الملزم الموقع مع نادي المريخ، وينتظر النادي النظر في شكواه لدي غرفة فض المنازعات بالإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) خلال الفترة المقبلة، كما يؤكد الرئيس السابق سوداكال انه سيمضي في عملية التقاضي مع اللاعب سيف الدين مالك تيري والنادي المصري لأخر مدى وذلك حفاظاً على حقوق ومكتسبات نادي المريخ من اي إهدار أو تلاعب"

وأعلن نادى فاركو يوم الإثنين الماضي تعاقده مع السودانى سيف تيرى مهاجم المريخ السابق لمدة 3 مواسم قادمة في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبد العاطى.

وسيف تيري هو المهاجم الأساسي لمنتخب السودان والذي يقدم مستوى رائعا خلال الفترة الأخيرة، فصاحب الـ27 عاما انضم إلى المريخ عام 2019 قادما من فريق هلال أُبيض، ويملك سيف تيري 20 مباراة دولية رفقة منتخب السودان سجل فيهم 8 أهداف دولية.