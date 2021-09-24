معين الشعباني مديرا فنيا.. المصري البورسعيدي يعلن الصفقات الجديدة | صور

عقد النادي المصري البورسعيدي، مؤتمرًا صحفيًا وذلك للإعلان عن الصفقات الجديدة للنادي خلال الموسم الجديد.

وتولى معين الشعباني التونسي الإدارة الفنية لفريق النادي المصري، وتولى عبد الحليم علي موقع مدير الكرة، ونجح مجلس إدارة النادي المصري في عقد صفقات كبيرة مع لاعبين مصريين وأجانب.

وأكد اللاعبون خلال فاعليات الاحتفال وتسلم قميص النادي، على حرصهم وإصرارهم على تحقيق نتائج جيدة للنادي المصري، خاصة مع جهاز فني اعتاد على البطولات.

وقدم محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، الشكر للجهاز الفني السابق واللاعبين، وأكد أن النادي المصري بالصفقات الجديدة والجهاز الفني سيكون أقوى.

وأكد عدنان حلبية مسئول التعاقدات بمجلس الإدارة، أن المجلس كان حريصًا على عمل صفقات تضيف للنادي وتحقق له البطولات، مؤكدًا أن المجلس تولى المسئولية منذ 6 سنوات، من بينها 5 سنوات يلعب في البطولات الإفريقية.

وأبدى الحضور سعادتهم بالصفقات الجديدة، والتي يأتي على رأسها المدير الفني التونسي معين الشعباني، والكابتن عبد الحليم علي، وأكدوا على ثقتهم في الجهاز الفني واللاعبين وعمل موسم قوي وتحقيق بطولات لجماهير النادي العريق.

Capture

d