هاشم : تعاقُد الشعباني لمدة موسم .. ولم نتلق أي تبرعات من رجال الأعمال



أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أن مجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية أتم التعاقد مع معين الشعباني مديراً فنياً للفريق لمدة موسم ، خلفاً لعلي ماهر .

وقال هاشم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :

كان هناك العديد من المديرين الفنيين تم المفاضلة بينهم لخلافة علي ماهر في تدريب النادي المصري ، وتم الإستقرار خلال اجتماع مجلس الإدارة ، على تعيين معين الشعباني ، نظراً لخبراته الإفريقية الكبيرة مع نادي الترجي التونسي ، وهو ما سيصب في مصلحة النادي خلال المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل .

واختتم هاشم : لم نتلق أي تبرعات مالية أو دعم من رجال الأعمال في بورسعيد ، وكل الأموال التي تم إنفاقها في التعاقدات الجديدة التي أبرمها النادي ، هي موارد خاصة بمجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية .