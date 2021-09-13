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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشم : تعاقُد الشعباني لمدة موسم .. ولم نتلق أي تبرعات من رجال الأعمال

الشعباني
الشعباني

 


أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أن مجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية أتم التعاقد مع معين الشعباني مديراً فنياً للفريق لمدة موسم ، خلفاً لعلي ماهر .

وقال هاشم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :

كان هناك العديد من المديرين الفنيين تم المفاضلة بينهم لخلافة علي ماهر في تدريب النادي المصري ، وتم الإستقرار خلال اجتماع مجلس الإدارة ، على تعيين معين الشعباني ، نظراً لخبراته الإفريقية الكبيرة مع نادي الترجي التونسي ، وهو ما سيصب في مصلحة النادي خلال المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل .

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أزمة تواجه المصري قبل الموسم الجديد.. اتحاد الكرة السبب

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سمير حلبية: المصري يسعى لتحقيق لقب مع معين الشعباني

واختتم هاشم : لم نتلق أي تبرعات مالية أو دعم من رجال الأعمال في بورسعيد ، وكل الأموال التي تم إنفاقها في التعاقدات الجديدة التي أبرمها النادي ، هي موارد خاصة بمجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية .

اتحاد الكرة رجال الأعمال النادي المصري معين الشعباني الكونفدرالية الإفريقية كاس الكونفدرالية

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