أزمة تواجه المصري قبل الموسم الجديد.. اتحاد الكرة السبب

كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، عن الأزمة التي ستواجه الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وقال هاشم خلال تصريحات عبر برنامج البريمو على قناة "تن": "سيكون هناك مشكلة في قيد اللاعبين بسبب المديونيات لاتحاد الكرة، وهذا ليس في نادي المصري فقط ولكن كل أندية مصر ومنها نادي الزمالك".

وأضاف: "اتحاد الكرة محترم ويقدرون مواقف الأندية الشعبية بسبب قلة الموارد، كل عام نجدول المديوينات، والاتحاد سيراعي أزمة الإفلاس المتواجدة في كل الأندية الشعبية".

وتابع: "مجلس إدارة نادي المصري من قام بالتعاقدات الجديدة للفريق وهو الذي أبرمها، ولم نتلق أي تبرعات مالية أو دعم من رجال الأعمال كما يشاع".

وأتم: "أندية الشركات تصرف مبالغ طائلة على المديرين الفنيين واللاعبين، وهذا لن يتماشى مع الأندية الشعبية والمرحلة المقبلة سيكون فيها أزمات، لأن أندية الشركات تستحوذ على مبالغ مالية كبيرة جدًا".