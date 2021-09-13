سمير حلبية: المصري يسعى لتحقيق لقب مع معين الشعباني

أكد سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي سهولة التعاقد مع التونسي معين الشعباني مشيرا الي أن المدرب رحب بتدريب الفريق دون أي طلبات .

وأضاف حلبية في تصريحات تلفيزيونية : معين الشعباني اسم كبير وسلس في التعامل ولم يطلب شيء فقط بعض التساؤلات واجبنها عنها ووافق علي قيادة الفريق في الموسم الجديد .

وأكمل سمير حلبية : نسعي لتحقيق بطولة أو لقب في الموسم الجديد



وقع التونسي معين الشعباني، رسميا عقود تولي تدريب فريق المصري البورسعيدي، خلال الفترة المقبلة لمدة موسم، رفقة مجدي تراوري المدرب العام.



وتواجد معين الشعباني ومجدي تراوري داخل النادي البورسعيدي حاليا، في وجود سمير حلبية رئيس النادي، وأعضاء المجلس، على أن يبدأ صباح اليوم المهمة بشكل رسمي.



وجاء معين الشعباني لتولي تدريب الفريق البورسعيدي، بعد عدد من الخيارات ظل يدرسها مسئولو النادي المصري، كان علي رأسها الإسباني جاريدو والبرتغالي فييرا، بجانب إيهاب جلال، إلا أنه تم الاستقرار على معين الشعباني.