معين الشعباني يتحدث عن التدريب في مصر وخططه مع المصري

قال معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، أنه حقق العديد من البطولات خلال توليه قيادة الترجي التونسي .

واضاف معين الشعباني في تصريحات لفضائية “ أون تايم سبورتس”، انه يامل في تحقيق إنجازات جديدة مع الفريق المصري البورسعيدي وإسعاد جماهيره .

وتابع:” مسئولي المصري لديهم الرغبة الحقيقة في إعادة المصري إلي مكانته من جديد وليد الرغبة في كتابة تاريخ جديد “

واوضح معين الشعباني أنه يأمل في قيادة المصري البورسعيدي إلي تحقيق لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية .

واوصل: "لدي أفكار ولكن أحتاج بعض الوقت “.

كما وقع التونسي معين الشعباني، رسميا عقود تولي تدريب فريق المصري البورسعيدي، خلال الفترة المقبلة لمدة موسم، رفقة مجدي تراوري المدرب العام.



وتواجد معين الشعباني ومجدي تراوري داخل النادي البورسعيدي حاليا، في وجود سمير حلبية رئيس النادي، وأعضاء المجلس، على أن يبدأ غدًا المهمة بشكل رسمي.



وجاء معين الشعباني لتولي تدريب الفريق البورسعيدي، بعد عدد من الخيارات ظل يدرسها مسئولو النادي المصري، كان علي رأسها الإسباني جاريدو والبرتغالي فييرا، بجانب إيهاب جلال، إلا أنه تم الاستقرار على معين الشعباني.