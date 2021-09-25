أبرزها برينتفورد وليفربول ..مواعيد مباريات اليوم السبت 25 سبتمبر 2021

تنطلق اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 العديد من المباريات الهامة فى مختلف دوريات العالم فى ظل شراسة المنافسة على تصدر المسابقات المحلية.

ويأتي أبرز تلك المباريات فى الدورى الإنجليزي أقوى الدوريات الأوروبية مواجهة تشيلسي أمام مانشستر سيتي ولقاء برينتفورد أمام ليفربول.

وجاءت مباريات السبت الناري فى دوريات العالم على النحو التالي:

مباريات الدوري الإنجليزي

تشيلسي X مانشستر سيتي – الساعة الواحدة والنصف ظهرا

مانشستر يونايتد X أستون فيلا – الساعة الواحدة والنصف ظهرا

إيفرتون X نوريتش سيتي – الساعة الرابعة عصرا

ليدز يونايتد X ويست هام يونايتد – الساعة الرابعة عصرا



ليستر سيتي X بيرنلي – الساعة الرابعة عصرا

واتفورد X نيوكاسل يونايتد – الساعة الرابعة عصرا

برينتفورد X ليفربول – الساعة السادسة والنصف مساء

الدوري الإسباني



ديبورتيفو ألافيس X أتلتيكو مدريد – الساعة الثانية ظهرا



فالنسيا وأتلتيك بيلباو – الساعة الرابعة والربع عصرا

إشبيلية وإسبانيول – الساعة السادسة والنصف مساء

ريال مدريد X فياريال – الساعة التاسعة مساء

الدوري الإيطالي

سبيزيا X ميلان – الساعة الثالثة عصرا

انتر ميلان وأتلانتا - الساعة السادسة مساء

جنوى X هيلاس فيرونا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

الدوري الألماني

هوفنهايم X فولفسبورج – الساعة الثالثة والنصف عصرا

يونيون برلين X أرمينيا بيليفيلد – الساعة الثالثة والنصف عصرا

باير ليفركوزن X ماينز 05 – الساعة الثالثة والنصف عصرا



آينتراخت فرانكفورت وكولن – الساعة الثالثة والنصف عصرا

لايبزيج X هيرتا برلين – الساعة الثالثة والنصف عصرا

بروسيا مونشنجلادباخ وبروسيا دورتموند – الساعة السادسة والنصف مساء

الدوري الفرنسي



سانت إيتيان X نيس – الساعة الخامسة مساء

ستراسبورج X ليل – الساعة السابعة مساء

ليون X لوريان – الساعة التاسعة مساء

باريس سان جيرمان ومونبلييه – الساعة التاسعة مساء



الدوري التركي

سيفاس سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا

أنطاليا سبور X يني ملطية سبور – الساعة الثالثة عصرا

أضنة دمير سبور X جازنتيب – الساعة السادسة مساء



كأس مصر



الأهلي وإنبي – الساعة السابعة مساء



















