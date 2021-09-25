عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يتقدم بمشروع قانون لانشاء صندوق لحل مشكلات العمالة غير المنتظمة

النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، أن تعدد مشكلات وازمات العمالة غير المنتظمة او ماتسمى بالعمالة المؤقتة خلال انتشار فيروس كورونا تتطلب من الحكومة ايجاد حلول جذرية لها من خلال دمجها فى العمالة المنتظمة خاصة ان تقديرات أعداد العمالة غير المنتظمة تقترب من الـ8 ملايين عامل، ويمثلون وفق آخر إحصائيات حوالى 60% من الاقتصاد غير المنظم فى مصر
 

وطالب " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم من الحكومة بالاسراع فى العمل على إدراجهم جميعا تحت مظلة التأمينات والتأمين الصحى الشامل مؤكداً أنه لايمكن الاستغناء أبداً عن العمالة غير المنتظمة لأنهم يمثلون القوى الكبيرة فى جميع الانجازات والمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع انحاء البلاد 
 

ووجه النائب محمد عبد الله زين الدين التحية والتقدير للرئيس السيسى على تكليفاته الحكومة بالاهتمام بهذا النوع من العمالة وتوفير حياة كريمة لهم بعد ان اضيروا بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا مؤكداً أنه يعكف حالياً على اعداد مشروع قانون لانشاء صندوق مالى خاص بالعمالة غير المنتظمة يتولى حلال مشكلاتهم اذا تضرروا بأى سبب من الاسباب على ان تساهم الحكومة بمبالغ مناسبة لصالح هذا الصندوق مع تخصيص مبالغ مالية مناسبة من دخول العمالة غير المنتظمة على ان يتضمن القانون منح الصندوق الحق فى قبول التبرعات والهبات والمنح وغيرها من الموارد المالية التى تعظم دوره 


وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أنه سوف يتقدم بهذا التشريع لمجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى فى فصله التشريعى الثانى والمقرر انعقاده شهر اكتوبر المقبل معرباً عن ثقته التامة فى ان هذا التشريع سيحظى بموافقة غالبية زملائه اعضاء مجلس النواب فى صفوف الاغلبية والمعارضة والمستقلين.

العمالة مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي فيروس كورونا حياة كريمة

ترشيحاتنا

دعاء من كلمتين.. يشرح صدرك ويفرج كربك

معتز البطاوي يشيد بمعسكر سيراميكا كليوباترا

حكم نهائى.. حظر استخدام المساجد لأهداف سياسية

بمعالج Dimensity 1200.. أوبو تكشف المواصفات الرئيسية لهاتف Oppo K9 Pro

دولة لم تسجل أي إصابة بـ كورونا منذ بدء الوباء.. ما الأمر؟

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

المالية: أرباح "البلوجرز – اليوتيوبرز" ستخضع للضرائب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من العسل الاسود؟

أسامة نبيه يعقد جلسة مع إدارة الزمالك لحسم عودته للجهاز الفني

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة إلى أولياء الأمور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. ما حقيقة صور كتاب أحياء الثانوية العامة المنتشرة على فيسبوك

محاولة فاشلة.. من هو عبدالباقي البكراوي قائد انقلاب السودان؟

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ