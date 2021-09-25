برلماني: الحكومة حريصة على مشاركة العمالة المصرية في إعمار البلدان العربية

أعلن المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين لجنة الاسكان بالبرلمان اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على أن عودة العمالة المصرية للمشاركة فى جهود البناء والتعمير فى البلدان العربية تعد خطوة فاعلة نحو تحقيق التكامل العربي، ومد أذرع الدعم إلى الأشقاء لخدمة أهداف االتنمية وأن ذلك يمثل أيضاً دليلاً على ما تحظى به العمالة المصرية من مهارة ومكانة فى دول الجوار.



وأشاد " مسعود " فى بيان له اصدره اليوم بالقضايا التى استعرضها محمد سعفان وزير القوى العاملة خلال لقائه

مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خاصة بحث تطورات ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا وتأكيد " سعفان " على أن هذه الخطوة تأتى فى ضوء طلب الجانب الليبى الاستعانة بالعمالة المصرية فى تنفيذ المشروعات، فى ضوء ما تتمتع به من مهارة وقرب من الشعب الليبي، وذلك خلال المباحثات التى تمت ضمن إطار الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين التى استضافتها القاهرة الشهر الجاري.



وتطرق سعفان إلى استعراض الخطوات التنفيذية والتنظيمية التى تم الإتفاق عليها مع الجانب الليبى فى هذا الشأن، والآليات الذى ستتخذ لإيفاد العمالة المصرية إلى ليبيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية فى مصر، لافتاً إلى أن تلك الآليات ستتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعمالة المختارة، لصقل مهاراتها، بما يتوافق والحرف والمهن المطلوبة فى ليبيا.



كما أشاد المهندس أمين مسعود باستعراض محمد سعفان، وزير القوى العاملة لآليات تنظيم إيفاد العمالة المصرية إلى العراق، للمساهمة فى عمليات إعادة الإعمار، لاسيما فى ضوء تولى الشركات المصرية مسئولية تنفيذ عدد من المشروعات على أرض العراق فى إطار آلية النفط مقابل إعادة الإعمار، التى تم التوافق عليها كآلية فعالة لتنفيذ المشروعات مؤكداً ان هناك ثقة كبيرة من الأشقاء العرب فى كفاءة ومهنية العمالة المصرية.