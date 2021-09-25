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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تجميل تكشف عن مقشر لجميع أنواع البشرة .. فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قالت الدكتورة دينا أبو السعود ، خبيرة التجميل : إن كريم بينكي نجح في تحقيق طفرة كبيرة بين السيدات ، وذلك لأنه يناسب جميع أنواع البشرة ، وهدفه تجميل بشرة السيدات .

وأضافت الدكتورة دينا أبو السعود ، خلال لقائها لـ برنامج "سفرة وطبلية " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ومن تقديم الشيف " توتا مراد " : أن كريم بينكي ليس به أي ضرر على السيدات ، ومرخص من وزارة الصحة المصرية ، وليس له أي أعراض جانبية .

وأشارت خبيرة التجميل إلى أن كريم بينكي يساعد في تقشير البشرة ، وخاصة البشرة الجافة ، دون أية أثار سلبية .

وفي سياق آخر، قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن كريم بينكي يعتبر كريم مضاد للشيخوخة، مشيرة إلى أن الكولاجين يعتبر بروتين أساسي وتلقائي يقل بعد سن ال25 عاما، وأحيانا يقل قبل هذا الوقت عند التعرض لأشعة الشمس.

وأضافت  أنه عند عدم حل مشكلة قلة الكولاجين في البشرة يتم حدوث التجاعيد حتى للنساء الأصغر عمرا.

وأشارت الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة تجميل، إلى إن كريم بينكى لا يحتوى على أي مواد كيمائية وسعره مناسب لكافة شرائح المجتمع ويخلو تماما من أي تأثيرات جانبية على البشرة ويعالج تصبغات البشرة .

خبيرة تجميل كريم بينكي الدكتورة دينا أبو السعود برنامج سفرة وطبلية البشرة الجافة توك شو

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