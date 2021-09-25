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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اكسبريس البريطانية: مصر ضمن أفضل ١٠ وجهات سياحية للروس والبريطانيين من حيث الأمان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد عصام على الخبير السياحي، أن صحيفة إكسبريس البريطانية عرضت تصنيفا للدول الأكثر خطورة وأمانًا للاستجمام ، من حيث مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، وعلى الرغم من أن قائمة البلدان المفتوحة والمغلقة للسياح البريطانيين والروس لا تتطابق تمامًا .

 

وتابع الخبير السياحي في تصريح له: إن تصنيف الأمان هذا يمكن أن يكون مفيدًا للمسافرين حول العالم، وأنه اعتبارًا من 4 أكتوبر ، يجب أن يصبح السفر حول العالم أسهل بالنسبة للبريطانيين الذين تم تلقيحهم ، لذا فإن المنشور يشمل الوجهات المكتشفة حديثًا في ترتيبه حيث استند التصنيف إلى معدل الإصابة بفيروس كورونا في الدولة ، وكذلك مستوى التطعيم مرة أخرى .

 

وأوضح الخبير السياحي، أن التصنيف بدأ بالدول الاقل خطورة وشملت القائمة في مقدمتها هونغ كونغ ، وهي دولة صغيرة ، المكان "الأكثر أمانًا": اعتبارًا من 20 سبتمبر ، فقط 0.36 حالة جديدة لكل مليون نسمة كما قامت الدولة بتطعيم أكثر من نصف مواطنيها ، حيث تلقى 52.86 في المائة من سكان البلاد حقنتين.

 

نيوزيلندا - معدل الحدوث اليومي 3.79 فقط لكل مليون نسمة. ومعدل التطعيم لا يزال "أقل": تلقى 33.83 في المائة فقط من سكان البلاد حقنتين. والأهم من ذلك أن البلاد ليست في عجلة من أمرها للسماح للسياح.

 

جاء السياح الروس المفضلون مصر في المركز الثالث في ترتيب الدول "الأكثر أمانًا" من فيروس كورونا من وسائل الإعلام البريطانية. يوجد في مصر 5.70 حالة إصابة بفيروس كورونا لكل مليون شخص كل يوم. 

 

وقال الخبير السياحي، إن اهتمام مصر بالطب الوقائي نظرا لدوره المهم في توفير السبل والآليات التي تحمي المواطنين والسياح من خطر الإصابة بفيروس كورونا وتقليل احتمال التعرض للإصابة خاصة من خلال الإجراءات الاحترازية التي تتبعها مصر عالميا.

 

واحتلت إندونيسيا وبولندا المرتبة الرابعة والخامسة من الدول الأكثر أمانًا من حيث عدد حالات Covid ، مع 11.69 و 16.55 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 لكل مليون شخص يوميًا.

 

 في الوقت نفسه ، أحرزت بولندا تقدمًا في برنامج التطعيم الخاص بها: فقد تلقى 50.92٪ من الأشخاص جرعتين من الحقن ، بينما يختلف الوضع في اندونيسيا ، حيث تلقى ما مجموعه 16.36 شخصًا حقنتين من COVID-19. كما أن الأخيرة لم تسمح للسائحين بالدخول حتى الآن ، على الرغم من أنها تطور برامج "فقاعات سياحية".

 

ونوه أن المثير للدهشة أن الهند هي المكان الذي نشأ فيه نوع دلتا من كوفيد، وأن الهند لديها 22.04 حالة فقط لكل مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا كل يوم ، وفقًا للنشر البريطاني ، لكن من المهم ملاحظة أن 14.76 ٪ فقط من السكان يتم تطعيمهم في البلاد يوجد في موناكو 23.53 حالة بنسبة تطعيم 15.8٪.

 

ويوجد في اليابان 38.76 حالة جديدة كل يوم ، بمعدل تطعيم 54.62 في المائة. لا تزال البلاد مغلقة أمام السياح.

 

والمجر لديها 38.94 حالة جديدة لكل مليون شخص كل يوم. في الوقت نفسه ، تم تطعيم 57.91٪ من سكان البلاد بشكل كامل. بينما المجر هي واحدة من الدول الأوروبية القليلة المنفتحة على الروس وفي الإمارات العربية المتحدة تم تسجيل 49.83 حالة جديدة لكل مليون شخص يوميًا. في الوقت نفسه ، تلقى 80.38٪ بالفعل جرعتين من اللقاح.

 

 وأكد الخبير السياحي ، بالنسبة للدول العشر الأكثر إصابة بالعدوى ، فإن تصنيفها ، بناءً على عدد الحالات اليومية الجديدة لكل مليون شخص وُجد أن الجبل الأسود هو البلد الأكثر عرضة للخطر عالميا 982.63 حالة جديدة لكل مليون شخص. حيث تم تطعيم 31.42٪ فقط من السكان بشكل كامل.

 

إسرائيل لديها أيضًا معدل إصابة يومي مرتفع يبلغ 829.06 لكل مليون. في الوقت نفسه ، تعد إسرائيل واحدة من أكثر الدول تلقيحًا في العالم - حيث تلقى 63.60٪ من سكان البلاد لقاحين ضد فيروس كورونا. ولا يتوقع توافد السياح الروس علي إسرائيل  حتى أكتوبر أو نوفمبر.

 

وتم الانتهاء من القائمة في إستونيا وتركيا ، حيث سجلت 351.22 و 322.67 حالة Covid جديدة لكل مليون شخص يوميًا ، على التوالي. في تركيا ، يتم تلقيح 49.72٪ من سكان البلاد ، بينما في إستونيا يتم تطعيم 44.44٪ بشكل كامل.

 

وأشار إلى أنه وفقًا لمركز جامعة جونز هوبكنز ، اعتبارًا من 22 سبتمبر 2021 ، كان هناك 7،496،547 حالة مؤكدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة نفسها على الصعيد العالمي ، وهذا يجعلها رابع أكثر دولة معدية في العالم بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

اكسبريس البريطانية وجهات سياحية البريطانيين الروس كورونا

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