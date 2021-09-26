برلمانية: قرار تطعيم الطلاب والعاملين بالمدارس يؤكد حسن إدارة الدولة لأزمة كورونا

قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الاهتمام بصحة المواطن عامة والطلاب خاصة من الأمور التي تضعها الدولة المصرية نصب عينيها مشيدة بقرار بقرار الحكومة بتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين داخل الجامعة.

وأضافت البيومي في تصريحاتها أن هذا القرار يأتي استكمالا لحسن إدارة أزمة تداعيات فيروس كورونا، واستمرارا للقرارات الصائبة التى اطلقتها الدولة منذ بداية الأزمة.



وأشادت عضو مجلس النواب، بالاستعدادات التي تتخذها وزارة الصحة بجانب الوزارت المعنية، مؤكدة أنه هذه المرحلة تستلزم من الجميع اتباع التعليمات والتوجه إلى أقرب مركز لتلقي اللقاح، أملا في عبور الموجة الرابعة بدون خسائر.

ووجهت التحية إلى جيش مصر الأبيض من أطباء وصيادلة وتمريض وجميع العاملين في القطاع الصحي لما بذلوه وما سيقدموه من تضحيات في تلك الأزمة.