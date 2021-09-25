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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزارة الداخلية تستضيف دورات تدريبية لعناصر الشرطة السودانية .. صور

تدريب القوات السودانية
تدريب القوات السودانية

استضافت وزارة الداخلية عددا من الدورات التدريبية لعدد (103) متدرب من عناصر الشرطة السودانية، وقد انعقدت الدورات التدريبية بالمعهد القومى لتدريب القوات الخاصة التابع لقطاع التدريب فى الفترة من 21/8 إلى 16/9/2021 بمشاركة "الإدارة العامة للتدريب بقطاع التدريب والمعهد القومى للحراسات والتأمين بقطاع الحراسات والتأمين".

وتضمنت الدورات ثلاث مجالات هامة فى مجالات العمل الأمنى حيث روعى خلالها الاحتياج التدريبى للجانب السودانى وهى كالآتى :

-فرقة "التخطيط وإدارة مسرح العمليات للقتال فى المناطق المفتوحة".
-فرقة "أعمال البحث الجنائى" .
-فرقة "حماية الشخصيات الهامة".

وقد اشتمل البرنامج التدريبى للدورات مختلف الموضوعات النظرية والتدريبات الميدانية والسيناريوهات العملية المرتبطة بالمجالات التدريبية الثلاثة، كما اشتمل على عدد من الأنشطة الترفيهية والزيارات الخارجية للمعالم السياحية.

واختتمت فعاليات الفرق بحفل ختام حضره مساعد الوزير – رئيس قطاع التدريب ورئيس المجلس الأعلى للتدريب، ومديرى الإدارات العامة المشاركة فى العملية التدريبية وممثلى قطاعات "الأمن الوطنى والتفتيش والأمن العام" بمقر المعهد القومى لتدريب القوات الخاصة، حيث بدأت فعاليات الحفل بالترحيب بالحضور ثم عرض مادة فيلمية عن المعهد القومى لتدريب القوات الخاصة، أعقبه عرض فيلم تسجيلى يوثق كافة أنشطة الدورات الثلاث التدريبية والترفيهية.

وفى كلمة ألقاها أحد المتدربين بالنيابة عن الجانب السودانى أعرب خلالها عن خالص شكره وتقديره لمصر قيادة وشعباً على إتاحة مثل هذه الفرصة التدريبية له وزملائه، مشيراً إلى أنها جاءت لتسد إحتياج تدريبى حقيقى لدى عناصر الشرطة من الجانب السودانى فى مختلف المجالات، كما توجه بخالص الشكر والعرفان والإمتنان إلى وزارة الداخلية المصرية ممثلة فى  وزير الداخلية – على حسن التنظيم وحفاوة الإستقبال والاحترافية فى التدريب، إلى جانب البرنامج السياحى والترفيهى الذى أتاح للمتدربين الفرصة لزيارة معالم مصر السياحية ومشاهدة حضارة مصر العظيمة، مؤكداً أن ما تم إكتسابه من مهارات ومعارف أمنية يمثل إضافة ثرية إلى خبرات المتدربين وهو ما سينعكس إيجابياً بكل تأكيد على آداء المتدربين فى مجالات عملهم الأمنية.

كما أعقب ذلك تكريم مساعد الوزير -رئيس قطاع التدريب- لأوائل الفرق التدريبية، ثم جاءت كلمته التى أشاد خلالها بهذه التجربة المتميزة على صعيد التعاون التدريبى الأمنى مع الدول الشقيقة والتى تعكس وتؤكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، وتوجيه التهنئة للمتدربين من الجانب السودانى على إتمام الفرق التدريبية بنجاح.

يأتى هذا فى إطار الدعم المتواصل الذى تقدمه مصر لأشقائها الأفارقة فى المجال الأمنى إنطلاقاً من إيمانها بأهمية إرساء دعائم الأمن والاستقرار فى كافة دول القارة.

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تدعيم أواصر الصلة والتعاون مع الدول الصديقة من خلال تقديم كافة أوجه الدعم الفنى والتدريبى فى شتى المجالات الشرطية لكافة الأشقاء من الكوادر الأمنية الإفريقية بغية تحقيق الإستفادة من الخبرات الأمنية المصرية التى طالما يشار لها بالكفاءة والتميز.

تدريب القوات السودانية

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