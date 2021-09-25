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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسنت النبراوي تستعرض جمالها بإطلالة جديدة.. شاهد

بسنت النبراوي
بسنت النبراوي

حرصت الفنانة بسنت النبراوي على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت بسنت النبراوي بإطلالة جذابة مرتدية فستان مجسم عاري الكتفين، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل كما وضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.


يذكر أن أخر أعمال بسنت النبراوي مشاركتها في مسلسل "اللي مالوش كبير" للنجوم ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

 

كما شاركت بسنت النبراوي في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، ويشارك فيه مجموعة من النجوم فى كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلانى الذى يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبد المغنى حكاية أخرى، وكذلك الأمر لكل من: ميدو عادل، محمد الشرنوبى، والعديد من النجوم  أبرزهم: حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمى، ليلى عز العرب، بسنت النبراوى، فيما يظهر الفنان أحمد فهمى كضيف شرف فى حلقة واحدة فقط.

 

بسنت النبراوي تستعرض جمالها اطلاله جديده مسلسل اللي مالوش كبير اعمال بسنت النبراوي

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