أول فرحتي.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته "حنين"

حرص الفنان محمد رمضان على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته "حنين"، على طريقته الخاصة، وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات" انستجرام".



ونشر محمد رمضان مجموعة من الصور التى تجمعهما سوياً في الكثير من المواقف واللحظات وكتب "٢٥ سبتمبر عيد ميلاد حنين محمد رمضان كل سنة وأنتي حبيبتي وأول فرحتي ❤️

اللهم أحفظ أبناءنا جميعًا 🤲🏼"



أعلن الفنان محمد رمضان عن تعاقده على مسلسل جديد في رمضان 2022 من إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد.



ونشر صورة له مع المنتج محمد السعدي وكتب:" تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان٢٠٢٢ من إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد للمخرج الكبير محمد ياسين رمضان يجمعنا ان شاء الله بكل خير و ثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العربي العظيم".