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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبة مجدي تنشر صورة جديدة من أمام غرفة مولودها الثاني

هبة مجدي
هبة مجدي

حرصت الفنانة هبة مجدي، على مشاركة جمهورها صورة جديدة من أمام غرفة مولودها “موسى”.

 

نشرت هبة مجدي، الصورة من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام” وعلقت قائلة: "الحمد لله حمداً كثيراً موسى محمد محسن يارب احفظه و بارك فيه و احفظ اولادكم جميعاً .. ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١".

 

أعلن الفنان محمد محسن زوج الفنانة هبة مجدي عن ولادة زوجته مولودهما الثاني، وذلك عبر بوست نشره على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب محمد محسن:"الحمد لله رب العالمين. أكرمنا ربنا ورزقنا ‏بمولودنا الثاني بعد دهب، وعقبال عندكم جميعاً ‏وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، موسى محمد محسن ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١".

هبة مجدي ومحمد محسن يرزقان بمولودهما الثاني موسى

بصورة نادرة.. هبة مجدي توجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز

واعتمدت هبة مجدي خلال الفترة الماضية، عدم وضع صور كاملة لها على انستجرام حتى لا يظهر عليها آثار الحمل، حيث فضلت عدم الإفصاح عن هذا الأمر حاليا.

 

وكانت الفنانة هبة مجدي، قد نشرت  صورة جديدة نادرة برفقة الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وعلقت هبة مجدي علي الصورة قائلة: "حمد لله علي السلامة يا حبيبة الكل انتي فعلاً الفنان المؤثر اللي اثر فينا كلنا ربنا يحفظك و يسعد قلبك ".


 

هبه مجدى موسى محمد محسن موسى محمد محسن فيسبوك الفنانة هبة مجدي ياسمين عبد العزيز

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