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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا والبحر حكاية عشق.. نهلة سلامة تخطف الأنظار من إجازتها الصيفية

نهلة سلامة
نهلة سلامة

شاركت الفنانة نهلة سلامة متابعيها صورة جديدة لها، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نهلة سلامة  خلال قضاء  إجازتها الصيفية على شاطئ البحر مرتدية ملابس جذابة، وعلقت قائلة: "أنا والبحر حكاية عشق"


كان أخر أعمال نهلة سلامة مسلسل "أرض جو"، مع الفنانة غادة عبدالرازق، والذي عُرض في رمضان 2017.


وشاركت نهلة سلامة في بطولة عدد من الأفلام منها "مستر كاراتيه" و"أمريكا شيكا بيكا" و"امرأة فوق القمة"، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت بها مؤخرًا "أرض جو" و"حكاية حياة".


يذكر أن نهلة سلامة والدها هو الفنان الموسيقي فاروق سلامة وعمها الموسيقار جمال سلامة، وعملت في السينما منذ العام 1987 في عدة أدوار بارزة، حيث نالت جائزة عن دورها في فيلم "الصرخة".

نهلة سلامة شاطئ البحر صورة جديدة تخطف الأنظار قضاء اجازتها الصيفية من اجازتها

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