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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحضور وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة.. تكريم الأبطال الأولمبيين من طلاب الجامعات.. غدا

حفل تكريم الأبطال
حفل تكريم الأبطال الأولمبيين من طلاب الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إقامة حفل تكريم الأبطال الأولمبيين من طلاب الجامعات، غدا الاثنين الموافق 27 سبتمبر، في تمام الساعة 9:30 صباحًا، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، وذلك بمقر الجامعة البريطانية في مصر بمدينة الشروق.

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وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت 25 سبتمبر بمقر جامعة حلوان، بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس والسادة أعضاء المجلس.

 

في بداية الاجتماع، وقف المجلس دقيقة حدادًا على روح فقيد الوطن المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، وفاءًا لما قدمه من دور وطني عظيم في خدمة مصر.

 

وجه المجلس الشكر لأسرة جامعة حلوان، برئاسة د. ماجد نجم رئيس الجامعة، لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كما وجه المجلس التهنئة للدكتور جمال سوسة لصدور القرار الجمهوري بتعيين سيادته رئيسًا لجامعة بنها، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح.

 

استضاف المجلس د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقدمت سيادتها عرضًا تقديميًا شمل تقرير التنمية البشرية في مصر، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وجائزة مصر للتميز الحكومي (الدورة الثانية 2020-2021)، والتعاون في مجال التنمية المُستدامة، ومُخصصات الجامعات في الخطة الاستثمارية للدولة (2021-2022)، وأكدت سيادتها في عرضها على أهمية المشاركة الإيجابية للجامعات في تنفيذ مبادرات الدولة المختلفة، ودور الجامعات في التوعية بالقضية السكانية خاصةً بين طلاب الجامعات، كما أشارت إلى إتاحة تقرير التنمية البشرية لكافة الجامعات؛ لتعظيم الاستفادة من المعلومات الواردة بالتقرير.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حفل تكريم الأبطال الأولمبيين من طلاب الجامعات الجامعة البريطانية جامعة حلوان ماجد نجم رئيس الجامعة

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