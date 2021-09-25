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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيفية الحب في الإسلام .. خالد الجندي يوضح

خالد الجندي
خالد الجندي

تلقى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، سؤالا من  أحد المتابعين يقول "أن الحب حرام حتى لو أن دار الإفتاء أباحت أنه حلال"،  ورد الجندي الجواب "أنت حر" "يا أخي إكره زي ما أنت عايز، الحب والكرة دي منحة إلهية"

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وأضاف الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء اليوم السبت، أنه في مرة من المرات التي كان يقبل بها النبي الحسن والحسين دخل عليه أحد الصحابة يسمى الأقرع ابن الحارث، وقال للنبي اتقبل أولادك، إني لي 10 أولاد ما قبلت منهم أحدا، ليرد النبي عليه الصلاة والسلام،"وما أفعل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك".

 

وأشار إلى أن هذه دلالة من الرسول الشريف على عظمة المحبة والرحمة والحنان، وأن الحب بمعناه الديني وهو حب من أباح الله لك محبته في النطاق الشرعي، لافتاً إلى أن الذي لا يعرف ذلك قلبه أسود.

 

وأضاف الجندي أن نفساً لم تدري للحب طعماً، هي نفس لم تدري ما معناها، وأنا بالحب قد عرفت طريقي، وأنا بالحب قد عرفت الله، ويكفي أن الله ارتضاها لغة للتواصل كقوله تعالي، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذه صفة جليلة لدرجة أن يصف بها الله نفسه".

 

وأكد أن الله تعالى قال لسيدنا موسى "وألقيت عليك محبة مني ولتصنع علي عيني"، متابعاً "أن الناس تحبك دا تحميد من ربنا فيك مش عشان لبسك ولا شكلك، وأن الحب يدلدق كدا دا حب جاي من فوق من ربنا وإن الناس تحبك دي مش بتاعتك لو دفعت مال قارون".
 

خالد الجندي الحب حرام لعلهم يفقهون الحب بمعناه الديني سيدنا موسى الحسن والحسين

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