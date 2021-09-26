انفينيتي تضع ترقيات لـ 3 فئات من Q50 موديل 2022 | صور

تنتمي النسخة انفينيتي Q50 إلى فئة السيدان وتقدم عالميًا عبر 3 فئات من التجهيزات وهم لوكس وسينسوري وريد سبورت 400، بينما اضافت انفينيتي عدة تحسيانات على تلك الطرازات الخاصة بموديلات 2022، والتي تشمل عدة تحسينات داخلية، إلى جانب القدرات الفنية القياسية.

الأداء الفني للسيارة انفينيتي Q50 موديل 2022

تاتي الفئة الأولى والثانية بمحرك سداسي الاسطوانات طراز V6، سعة 3000 سي سي مقترن بشاحن توربيني مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 300 حصانا عند 6400 لفة/الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/متر عند 1600 و 5200 لفة/الدقيقة.

بينما تأتي الفئة الثالثة ريد سبورت 400 بقدرات اعلى تجهيزًا، حيث تستمد قوتها من محرك قادر على انتاج 400 حصانا عند 6400 لفة في الدقيقة، مع عم اقصى للدوران 474 نيوتن/متر بين 1600 و 5200 لفة في الدقيقة، بينما تنتقل السرعة إلى الفئات الثلاث عبر علبة تروس اوتوماتيكية تعتمد على خاصية الدفع الخلفي تتكون من 7 نقلات، مع خيار اضافي يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات.

الترقيات الخاصة لـ انفينيتي Q50 موديل 2022

تشمل التحسينات الخاصة بـ انفينيتي Q50 موديل 2022 حزمة من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة حيث تضم، عجلة قيادة قابلة للامالة مع التعديل الكهربائي، و مقاعد من الجلد، ونظام صوتي و ترفيهي من طراز BOSE، ومرايات جانبية كهربائية تعمل بتقنية الطي، و التحكم في المقاعد كهربائيًا، وخاصة المفاتيح الذكية الفردية الخاصة بمقعد السائق، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع عدة لمسات داخلية تمنح السيارة اطلالة مميزة.

أسعار السيارة انفينيتي Q50 موديل 2022

الفئة الأولى انفينيتي Q50 موديل 2022 لوكس بقيمة قدرها 42.100 دولار.

الفئة الثانية انفينيتي Q50 موديل 2022 سينسوري بقيمة قدرها 47.800 دولار.

الفئة الثالثة انفينيتي Q50 موديل 2022 ريد سبورت 400 بقيمة قدرها 55.950 دولار.