باقة 20 ألف ريال عماني .. 5 سيارات موديل 2021 | صور

يضم السوق العماني باقة من السيارات القوية، و التي تحمل علامات تجارية لكبرى شركات تصنيع السيارات، حيث تتعدد الإصدارات المطروحة بين فئة السيدان و الهاتشباك، و السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات لـ موديلات 2021 داخل السوق العماني ضمن باقة الـ 20 الف ريال.

1 - جي ام سي اكاديا دينالي موديل 2021

تتسارع السيارة جي ام سي اكاديا دينالي موديل 2021 من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 7 ثوان، بفضل تمتعها بمحرك سداسي الاسطوانات، سعة 3600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 310 حصانا، و عزم اقصى للدوران يبلغ 366 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 210 كيلومتر في الساعة.

وتقدم السيارة جي ام سي اكاديا دينالي موديل 2021 داخل السوق العماني بقيمة قدرها 18.800 ريال.

2 - جيب رانجلر موديل 2021

تصل السرعة القصوى للسيارة جيب رانجلر إلى 180 كيلومتر في الساعة، بينما زودت بمحرك 6 سليندر سعة 3600 سي سي، قادر على انتاج 285 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 353 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يعمل عبر منظومة الجر الكلي، مما ينقل السيارة من وضع الثبات 0 حتى 100 كم/ساعة في غضون 7 ثوان.

ويتراوح سعر السيارة جيب رانجلر موديل 2021 داخل السوق العماني بين 16.290 ريال حتى 21.190 ريال.

3 - انفينيتي كيو اكس50 موديل 2021

تستمد السيارة انفينيتي كيو اكس50 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يولد قوة قدرها 268 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 380 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 230 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تنطلق السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 6.3 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة انفينيتي كيو اكس50 موديل 2021 من 17 الف ريال عماني وحتى 24.500 ريال.

4 - كرايسلر باسيفيكا موديل 2021

زودت السيارة كرايسلر باسيفيكا موديل 2021 بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، سعة 3600 سي سي، ينتج قوة قدرها 291 حصانا، وعزم اقصى للدوران 355 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 185 كيلومتر في الساعة، إلى جانب قوة انطلاق من 0 لـ 100 كم في غضون 11 ثانية.

ويتراوح سعر السيارة كرايسلر باسيفيكا موديل 2021 داخل السوق العماني من 14.400 ريال وحتى 17.400 ريال.

5- هوندا اوديسي موديل 2021

تضم السيارة هوندا اوديسي موديل 2021 محرك 6 سليندر سداسي الاسطوانات، سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 280 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 355 نيوتن/متر، وبهذه الإمكانيات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال مدة زمنية تستغرق 7 ثوان.

ويبلغ سعر السيارة هوندا اوديسي موديل 2021 داخل السوق العماني بقيمة تبدأ من 14.200 ريال حتى 17.500 ريال.