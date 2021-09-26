قائد الجناح العسكري لداعش.. الفنان دياب يكشف تفاصيل دوره في فيلم السرب.. فيديو

حل الفنان دياب، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وتحدث "دياب"، عن دوره في فيلم "السرب"، قائلا: "في فيلم السرب بجسد شخصية قائد الجناج العسكري لداعش، وفيلم عظيم، وحجم العمل كبير".



وأشار: "فيلم السرب عمل وانتاج ضخم"، مردفا: "يشترك في الفيلم فنانين كبار منهم الفنان أحمد القسا ونيلي كريم وعمرو عبد الجليل ومحمد ممدوح".



وأوضح: "بتعامل مع الاسكريبت على أنه كتاب الوزارة.. وعمري ما اتخيلت أني ممكن أجسد مثل هذه الشخصية"، لافتا: "العمل يستحق لأن الدور تقيل وصعب، وشرف عظيم لأي ممثل أنه يشترك في مثل هذا العمل".

وكشف دياب، عن رأيه في منع الغناء في الحفلات بالفلاشة، قائلا: "قرار عظيم، لأن الموسيقين قاعدين في البيت من غير شغل".

وأشار: "أنا كمطرب على الأقل يكون معايا 8 موسيقيين علشان الناس تأكل عيش.. لأن الشغل دلوقتي قليل جدا وكمان الناس هتطلع تغني بفلاشة حرام".



وتابع: "نخلي اللي يعرف يغني يشتغل واللي مش بيعرف يشوف له شغلانه تانية"، مردفا: "الفلاشة بتخلي أي حد يغني".