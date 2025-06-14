وزير الشباب في جامعة الإسكندرية: نضع برامج توعوية تحد من مخاطر الموت القلبي المفاجئ

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع عدد من قيادات جامعة الإسكندرية لبحث سبل التعاون المشترك مع المؤسسة العلمية للقلب والشرايين بهدف نشر التوعية والتثقيف حول ظاهرة الموت القلبي المفاجئ بين العاملين في المجال الرياضي

عُقد اللقاء بجامعة الإسكندرية بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور علي عبدالمحسن عميد كلية الطب، والأستاذ الدكتور محمد صبحي أستاذ القلب والأوعية الدموية ورئيس المؤسسة العلمية للقلب والشرايين، والأستاذة نيهال محارم منسق شركة إكسباند المسؤولة عن مبادرة الموت القلبي المفاجئ، والأستاذ الدكتور أسعد الكيكي عميد كلية علوم الرياضة بنين، والأستاذة الدكتورة دعاء الدرديري عميدة كلية علوم الرياضة بنات، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية.

وتناول الاجتماع مناقشة محاور التعاون العلمي والعملي بين الوزارة والمؤسسة لوضع برامج توعوية وتدريبية تستهدف الكوادر الرياضية والمدربين والعاملين في الأندية ومراكز الشباب بهدف الحد من مخاطر حالات الموت القلبي المفاجئ من خلال التثقيف الصحي والفحوصات الدورية والتدخلات الوقائية و ذلك بناءا على البروتوكول الذى تم توقيعه مسبقا بين وزارة الصحة و السكان و وزارة الشباب و الرياضة بالتعاون مع المؤسسة العلمية للقلب و الشرايين للتوعية عن الموت القلبى المفاجئ و التدريب على استخدام جهاز الرجفان الآلى AED.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء أهمية تعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية من أجل حماية وسلامة الرياضيين مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى تعميم هذا النموذج من التعاون على مستوى الجمهورية في إطار استراتيجيتها للارتقاء بالمنظومة الصحية والرياضية.