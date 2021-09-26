فتح باب التقدم لشعبة الدراسة باللغة الانجليزية بتجارة عين شمس

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس عن فتح باب التقدم لشعبة الدراسة باللغة الانجليزية خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق ٢٦ سبتمبر الجاري حتى يوم الخميس الموافق ٣٠ سبتمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور خالد قدري أنه على من يرغب في التقدم للشعبة التوجه خلال الفترة المذكورة إلى مدرج الدكتور زهير بالدور الثاني بين مبني (ج) (د) (بدون أولياء الأمور) ومعه الأوراق التالية:

صورة شهادة الثانوية العامة.

صورة شهادة الميلاد.

صورة بطاقة الترشيح.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

ايصال استلام أوراق الطالب بالكلية.



واستيفاء بيانات طلب الالتحاق بالشعبة، ثم التوجه مع المنظمين الي مبني (ج) الدور الاول، لتسليم الأوراق.

وأشار إلى أن الطلاب الذين لم يتم قبولهم فى شعبة اللغة الفرنسية او شعبة الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية يحق لهم التقدم الى شعبة اللغة الانجليزية فى حالة استيفائهم الشروط المحددة للالتحاق بالشعبة.

وأوضح أنه لن يلتفت إلي اية طلبات تقدم بعد الفترة المحددة لتلقى طلبات القبول بالشعبة.

جدير بالذكر ان مجلس كلية التجارة قد قرر بعد موافقة مجلس جامعة عين شمس تخفيض درجة اللغة الانجليزية كلغة اولى من 80% الى 65% كشرط للقبول بالشعبة هذا العام فقط وبصورة استثنائية.