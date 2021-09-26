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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاحات جديدة بمستشفى عين شمس التخصصى..اليوم

مجموعه من الإفتتاحات
مجموعه من الإفتتاحات بمستشفى عين شمس التخصصي

يشهد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ،اليوم الأحد ، مجموعه من الإفتتاحات بمستشفى عين شمس التخصصي والتي تشمل  مبنى الB والذي يضم مركز زراعة الأعضاء ,  قسم القلب , قسم الأورام , الرعاية النهاريه , الرعاية  المتوسطة لمرضى الأورام , أقسام الباطنة العامة و المتخصصة (  وحدة أمراض الكلى , وحدة أمراض الدم , وحدة الجهاز الهضمي ),قسم  طب المناطق الحارة , الأمراض المتوطنة.

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كذلك سيتم افتتاح الرعايه المركزة (A) الخاصة بمرضى الجراحات و زراعة الاعضاء ، وذلك بحضور ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ،  ا.د. أيمن صالح  نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، ا.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه ، ا.د. اشرف عمر  عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات ، ا.د علي الأنور  المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعيه  , ا.د. وليد انور عبد المحسن مدير مستشفى عين شمس التخصصى  ,  ا.د هشام انور  نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصى أ.د محمد عوض تاج الدين المستشار الطبي لرئيس الجمهورية ,  السادة وكلاء كلية الطب  ، المدير الطبي بالمستشفى  ا.د محمد رزق و السادة مديري المستشفيات الجامعيه و السادة رؤساء الاقسام ، ا.د عبد الوهاب عزت رئيس الجامعه السابق و ا.د حلمي الغر أمين عام المجلس الاعلى للجامعات الخاصة.

 

جدير بالذكر أن إدارة مستشفى عين شمس التخصصي برئاسة أ.د وليد انور عبد المحسن مدير المستشفى وا.د هشام أنور نائب مدير المستشفى وأ.د محمد رزق  مدير الشئون العلاجيه على إستمرار عملية التطوير سواء في البنية التحتية أو الأجهزة و كذلك المباني الطبية و الإدارية و يضم مبنى (  158 سرير , 15 سرير رعاية متوسطة , 17 سرير رعاية نهارية بالأورام  تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية اللأزمة لمرضى الأورام و غرفة لتحضير العلاج الكيماوي .

جامعة عين شمس الإفتتاحات بمستشفى عين شمس التخصصي وليد انور عبد المحسن مدير المستشفى مستشفى عين شمس التخصصى الدكتور محمود المتيني

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