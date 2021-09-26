افتتاحات جديدة بمستشفى عين شمس التخصصى..اليوم

يشهد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ،اليوم الأحد ، مجموعه من الإفتتاحات بمستشفى عين شمس التخصصي والتي تشمل مبنى الB والذي يضم مركز زراعة الأعضاء , قسم القلب , قسم الأورام , الرعاية النهاريه , الرعاية المتوسطة لمرضى الأورام , أقسام الباطنة العامة و المتخصصة ( وحدة أمراض الكلى , وحدة أمراض الدم , وحدة الجهاز الهضمي ),قسم طب المناطق الحارة , الأمراض المتوطنة.
كذلك سيتم افتتاح الرعايه المركزة (A) الخاصة بمرضى الجراحات و زراعة الاعضاء ، وذلك بحضور ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، ا.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، ا.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه ، ا.د. اشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات ، ا.د علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعيه , ا.د. وليد انور عبد المحسن مدير مستشفى عين شمس التخصصى , ا.د هشام انور نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصى أ.د محمد عوض تاج الدين المستشار الطبي لرئيس الجمهورية , السادة وكلاء كلية الطب ، المدير الطبي بالمستشفى ا.د محمد رزق و السادة مديري المستشفيات الجامعيه و السادة رؤساء الاقسام ، ا.د عبد الوهاب عزت رئيس الجامعه السابق و ا.د حلمي الغر أمين عام المجلس الاعلى للجامعات الخاصة.
جدير بالذكر أن إدارة مستشفى عين شمس التخصصي برئاسة أ.د وليد انور عبد المحسن مدير المستشفى وا.د هشام أنور نائب مدير المستشفى وأ.د محمد رزق مدير الشئون العلاجيه على إستمرار عملية التطوير سواء في البنية التحتية أو الأجهزة و كذلك المباني الطبية و الإدارية و يضم مبنى ( 158 سرير , 15 سرير رعاية متوسطة , 17 سرير رعاية نهارية بالأورام تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية اللأزمة لمرضى الأورام و غرفة لتحضير العلاج الكيماوي .