أخبار التعليم.. تفعيل مهارة الاستماع بمنهج عربي رابعة ابتدائي الجديد.. ملفات هامة على طاولة اجتماع الأعلى للجامعات

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم: لأول مرة.. تفعيل مهارة الاستماع بمنهج عربي رابعة ابتدائي الجديد

أكدت الدكتورة نوال شلبي مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم ، أن مهارة الاستماع تنال حظًا وافرًا من الاهتمام في منهج اللغة العربية الجديد المقرر تدريسه لتلاميذ رابعة ابتدائي هذا العام.

بالصور .. حوار مع مجدي يعقوب في منهج عربي رابعة ابتدائي الجديد

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن صفحات من منهج اللغة العربية الجديد المقرر تدريسه لتلاميذ رابعة ابتدائي في العام الدراسي الجديد 2021 /2022 .

جامعة عين شمس تعلن عن وظائف قيادية بالمستوى الوظيفي الممتاز

أعلنت جامعة عين شمس ، عن وجود وظائف قيادية بالمستوى الوظيفي ( الممتاز )، وذلك طبقاً للقانون رقم 81 لسنة 2016 وهى :-

الاستعداد للعام الدراسي.. ملفات هامة على طاولة اجتماع الأعلى للجامعات

يعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري بجامعة حلوان بحضور رؤساء الجامعات الحكومية حيث يتم مناقشة عدد من الملفات الهامة .

ضمن المبادرة الرئاسية .. توفيرعلاج مرضى ضمور العضلات للأطفال فوق سن العامين

قالت الدكتورة ناجيه على فهمى مدير مركز أمراض العضلات والأعصاب بـ طب عين شمس أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة بيوجين لتوفير العلاج لمصابي الضمور العضلي من الأطفال فوق سن العامين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مصابي الضمور العضلي .