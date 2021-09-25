التعليم: لأول مرة تفعيل مهارة الاستماع بمنهج عربي رابعة ابتدائي الجديد

أكدت الدكتورة نوال شلبي مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم ، أن مهارة الاستماع تنال حظًا وافرًا من الاهتمام في منهج اللغة العربية الجديد المقرر تدريسه لتلاميذ رابعة ابتدائي هذا العام.

وقالت مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم يبدأ كل موضوع في منهج اللغة العربية ل رابعة ابتدائي بنص استماع، (موجود بنهاية الكتاب).

وأضافت شلبي في دليل المعلم يتم تناول نص الاستماع في الخطوات التالية:

- يقرأ المعلم العنوان، ويطرح بعض الأسئلة حول الصور المرافقة للنص، ويتكلم عنها قليلاً.

- استخدام معلومات التلاميذ السابقة، ويسألهم عن توقعاتهم حول أحداث النص.

- استخدام الصور في النص، واستخلاص بعض المعلومات التي سيقابلها التلاميذ منها.

- سؤال التلاميذ مباشرةً عن خبراتهم حول الموضوع.

- قراءة النص بوضوح، واهتمام، وتشويق واستخدم نبراتٍ متعددةً.

- التوقف في أثناء القراءة والتحدث عن الصور والنص والشخصيات.

- إعادة سرد النص.

وكانت قد أكدت الدكتورة نوال شلبي مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم، أن كتاب اللغة العربية الجديد المقرر تدريسه لـ رابعة ابتدائي خلال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022، يصاحبه دليل للمعلم، ليكون مرشدًا له في كيفية تدريس هذا الكتاب، وتوضيح الهدف من كل نشاط، وكيفية تنمية المهارات التي يعالجها، وكذلك كيفية تقويمها.

وقالت مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، كما يوضح دليل المعلم الخاص بكتاب اللغة العربية لـ رابعة ابتدائي، الوسائل المعينة في شرح الدروس، والاستراتيجيات التدريسية التي يستخدمها مع التلاميذ، وكيف يراعي الفروق الفردية لدى التلاميذ؛ فيضع برامج علاجية للضعاف، ويوفر أنشطة وبرامج إثرائية للفائقين.

وأضافت مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية : بناءا على ما سبق ذكره ، فإن دليل المعلم الذي تم اعداده سيأخذ بيد المعلم في رحلة مع الكتاب طوال العام الدراسي خطوة بخطوة حتى نضمن تدريس الكتاب بالطريقة التي يهدف إليها المؤلف، وحتى يحقق الكتاب المدرسي الأهداف المرجوة منه.