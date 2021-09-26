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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد فلسطينيين وسط اشتباكات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية| فيديو

اشتباكات مع قوات
اشتباكات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية

قام جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ببدء حملة اعتقالات ببلدتي بدو وبيت عنان، غرب رام الله، ما أدى إلى اشتباكات ومواجهات مع الفلسطينيين، بالإضافة إلى اقتحامات واشتباكات في برقين غرب جنين.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، فقد وردت أنباء عن قتلى في صفوف الفلسطينيين وإصابات، بينما لم يصدر أي تأكيد رسمي حتى اللحظة، وتضارب في وسائل الإعلام العبرية.

كما أكدت مصادر محلية في برقين غرب جنين أن الجيش الإسرائيلي حاصر منزلا في البلد ووقع اشتباك مسلح.

وسمعت أصوات انفجارات قرب منزل زراعي والجيش يطوق المنطقة.

 

وأشار شهود عيان، عن مواصلة قوات الاحتلال الانتشار في منطقة العين ببلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة، ووقوع إصابتين.

 

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