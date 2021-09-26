استعدادا للأمطار.. الأزمات تراجع البحيرات الصناعية وحواجز التوجيه بطريق غارب- الشيخ فضل

كلف اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر مسؤولي إدارة الأزمات بالمرور على البرابخ وحواجز التوجيه بطريق غارب / الشيخ فضل والبحيرات الصناعية بوادى الدرب ووادى حواشية والتأكد من تطهيرها بالكامل واستعدادها وجاهزيتها لاستقبال مياه الأمطاروذلك وحماية المدينه والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف حامد بأنه جارى العمل في انشاء قناة صناعية وحاجز توجيه موازي للقناة بطول 12كم لحماية مدينة راس غارب من اخطار الأمطار والسيول كما أنه جار إنشاء عدد ٢ بحيرة صناعية وحاجز خلف كل بحيرة لحماية قرية الزعفرانة من اخطار السيول..حيث تم الانتهاء من معظم اعمال الحفر بالبحيرتين وجار العمل بالارنكة ومباني الدبش.

وأكد اللواء عادل نصر رئيس مدينة الشلاتين على الإدارات المعنية للتنسيق وتذليل كافة المعوقات لتيسير عمل لجنه المرور على مخرات السيل والبرابخ والطرق ومراكز الإغاثة والسدود والبحيرات التي تم إنشاؤها والجاري العمل بها داخل الحدود الإدارية لمدينة الشلاتين (من الكيلو ٥٥ شمالا وحتى الكيلو ٨٥ جنوبا) مرورا بوسط المدينة.

ومرت اللجنة على جميع مخرات السيول بمناطق الوديان (وادى الرحبه- وادى شعب -وادى حوضين واعمال الحمايو به بعدد ٢بحيرة صناعية والحاجز الترابي لكل بحيرة والتأكد من عدم وجود أي منشآت تعيق حركة المياه.

كما تم مرور اللجنة على طريق (برانيس -الشلاتين -ابورماد ) والتأكد من عمل حمايه خرسانية جانبيه في مواقع مخرات السيول، كما تم المرور على مركز الاغاثة بالمدينة والتاكد من جاهزيته بالمهمات ومستلزمات الاغاثة لمجابهة الازمات الناتجه عن الامطار والسيول بالاضافه إلى مقرات المدارس والمعاهد الازهرية ومقرات الشباب والرياضة للاستعانة بهم في ايواء المتضررين في حاله الأزمة.