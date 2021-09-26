عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للأمطار.. الأزمات تراجع البحيرات الصناعية وحواجز التوجيه بطريق غارب- الشيخ فضل

صورة موضوعية
صورة موضوعية

كلف اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر مسؤولي إدارة الأزمات بالمرور على البرابخ وحواجز التوجيه بطريق غارب / الشيخ فضل والبحيرات الصناعية بوادى الدرب ووادى حواشية والتأكد من تطهيرها بالكامل واستعدادها وجاهزيتها لاستقبال مياه الأمطاروذلك وحماية المدينه والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

 

وأضاف حامد بأنه جارى العمل في انشاء قناة صناعية وحاجز توجيه موازي للقناة بطول 12كم لحماية مدينة راس غارب من اخطار الأمطار والسيول كما أنه جار إنشاء عدد ٢ بحيرة صناعية وحاجز خلف كل بحيرة لحماية قرية الزعفرانة من اخطار السيول..حيث تم الانتهاء من معظم اعمال الحفر بالبحيرتين وجار العمل بالارنكة ومباني الدبش.

 

وأكد اللواء عادل نصر رئيس مدينة الشلاتين على الإدارات المعنية للتنسيق وتذليل كافة المعوقات لتيسير عمل لجنه المرور على مخرات السيل والبرابخ والطرق ومراكز الإغاثة والسدود والبحيرات التي تم إنشاؤها والجاري العمل بها داخل الحدود الإدارية لمدينة الشلاتين (من الكيلو ٥٥ شمالا وحتى الكيلو ٨٥ جنوبا) مرورا بوسط المدينة.

 

ومرت اللجنة على جميع مخرات السيول بمناطق الوديان (وادى الرحبه- وادى شعب -وادى حوضين واعمال الحمايو به بعدد ٢بحيرة صناعية والحاجز الترابي لكل بحيرة والتأكد من عدم وجود أي منشآت تعيق حركة المياه.

 

كما تم مرور اللجنة على طريق (برانيس -الشلاتين -ابورماد ) والتأكد من عمل حمايه خرسانية جانبيه في مواقع مخرات السيول، كما تم المرور على مركز الاغاثة بالمدينة والتاكد من جاهزيته بالمهمات ومستلزمات الاغاثة لمجابهة الازمات الناتجه عن الامطار والسيول بالاضافه إلى مقرات المدارس والمعاهد الازهرية ومقرات الشباب والرياضة للاستعانة بهم في ايواء المتضررين في حاله الأزمة.

 

طريق غارب السيول البحر الأحمر الغردقة امطار

ترشيحاتنا

طبق دجاج وفطائر يدفعان الأمير هاري وميجان ماركل للتبرع بـ 25 ألف دولار

بعد إطلاقها بيومين.. ظهور مشكلة بهواتف آبل الأغلى سعرًا iPhone 13 Pro

منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. التموين تطبق مشروع ميكنة صوامع القمح بجميع المحافظات

دعاء النبي في سجدة التلاوة

الصحة العالمية تعلن عن عقار جديد وفعال في علاج كورونا

المالية: تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

مفيش تأجيل .. التعليم : الدراسة ستنتظم في المدارس طوال أيام الأسبوع

الأهلي يفاوض مدربا ألمانيا لخلافة موسيماني

شهداء لقمة العيش.. مصرع 3 أشقاء أثناء ذهابهم للعمل في سوهاج

رئيس لجنة الحكام السابق : محمود كهربا خدع البنا في مباراة الأهلي وإنبي

انخفاض في درجات الحرارة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

تخليدا لذكراها.. ألمانيا تطلق عملة من الذهب تحمل صورة ميركل

فيديو

فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

قتلت شاب في 10 دقائق .. مخاطر صحية تسببها المشروبات الغازية

احذر.. تناول المضادات الحيوية يسبب الوفاة "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ