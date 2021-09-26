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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز "النوبارية الجديدة" يتفقد سير العمل بتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي

صدى البلد

قام المهندس أمين زينهم، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بجولة تفقدية بالمدينة، عقب أيام من استلام مهام عمله رئيسا لجهاز المدينة، حيث تفقد سير العمل بموقع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بالمدينة، ووجه بسرعة إنجاز الأعمال الجاري تنفيذها، حتى يتم إدخال المحطة الخدمة في أكتوبر 2021.

 

كما تفقد رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، خلال جولته، أعمال النظافة العامة وصيانة المسطحات الخضراء بالمدينة، كما تابع الحملات التى تشنها الإدارات المختصة بالتنسيق مع إدارة أمن الجهاز، والتى أسفرت عن  إزالة كافة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة "الأرجيلة" من بعض المقاهي، تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء.

 

وصرح المهندس أمين زينهم، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، بأنه تم بيع 10محال تجارية وصيدلية و 5 وحدات مهنية، في جلسة للمزاد العلني.


وأضاف رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أنه تم عقد جلسة المزاد العلني  بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير، لافتاً إلى أنه تم بيع المتر مربع  للمحال  التجارية  بأسعار تراوحت بين 20 ألفا و ٧٢٦٠٠ ج للمتر.


وأشاررئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، إلى أنه سبق طرح المحال المباعة بأنشطة متنوعة ما بين "خضراوات وفاكهة - مطعم - حدايد وبويات"وغير ذلك، لتلبية احتياجات سكان المدينة وزيادة تنمية المناطق بها.
 

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