إحباط ترويج 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالأسواق في القاهرة

تمكن رجال مباحث التموين من ضبط ٣ أطنان "لحوم – مقطعات رومى" بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بحوزة المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بمحافظة القاهرة .

تبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وفى حالة إذابة تامة ووجود سائل إنفصالى دموى وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .