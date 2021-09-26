ماكينة حرق .. كبسولة واحدة تنقص وزنك فى أسرع وقت

قال الدكتور مصطفى حامد ، خبير تغذية ، إن منتج " كلوسيز " اختصار لزيت كبد الحوت، لافتا إلى أنه يمتاز عن غيره باحتوائه على أوميجا 3 ، فيتامين د ، فيتامين أ فى كبسولة واحدة، وتركيزات هذه الفيتامينات فى الجسم تكون بقدر احتياجات الشخص يوميا .



وأوضح " حامد " ، خلال استضافته ببرنامج سفرة وطبلية والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن زيت كبد الحوت يأتى من مصدر نيوزلندى وتخزينه فى الصيدليات يتم طبقا لمواصفاته الطبية والصحية ، لافتا إلى الفيتامينات وأوميجا 3 ب "كلوسيز " يعمل على تقوية المناعة وزيادة كرات الدم البيضاء فى الجسم والمسئولة عن المناعة.

وأشار إلى أن الاوميجا 3 وفيتامين ج بالكلوسيز تقلل الاصابة بمرض السكرى بالاضافة إلى تقليل آلام أطراف المصاب بمرض السكرى ، و ينصح بتناول كبسولة واحدة من الكلوسيز يوميا ومتاح تناوله للأطفال من سن 7 : 15 عام يمنحه ذلك فيتامينات أ ، د ، أوميجا 3 ، لافتا إلى أن الأعمار فوق 15 عاما ينصح بتناولهم 3 كبسولات يوميا، مؤكدا أن الكبسولة جيلاتينية سهلة البلع.



يذكر أن الدكتور مصطفى حامد قد ذكر فى تصريحات سابقة أن فيتامين د الموجود فى كلوسيز يطرد السموم بالجسم، بالإضافة إلى أن الأوميجا 3 تقوي كرات الدم البيضاء.

وتابع، أن الأوميجا 3 الموجودة فى كلوسيز تقوم بعمل حيوية للجهاز الهضمي، موضحا أن فيتامين أ يقوى الأغشية المخاطية، حيث أن كل تلك الأشياء تقوم بتقوية المناعة.

وأوضح ، أن كلوسيز موجود بالأسواق منذ 18 عامًا، لافتا إلى أنه بمثابة وجبات متكاملة وبه أحماض دهنية غير مشبعة ولا تسبب الضرر للإنسان.