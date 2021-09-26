زيادة سنوية.. شاهد| عضو بمجلس الشيوخ يفصح عن مقترح لقانون الإيجار القديم

قال عماد الدين حسين ، عضو مجلس الشيوخ، إن مناقشة مشروع قانون " الإيجار القديم " في غاية الحساسية ، موضحا أنه يمس قطاع عريض من الناس .

وأوضح عناد الدين حسين ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" : أن المشكلة ستكون مرتكزة على الوحدات السكنية التي بنيت قبل صدور القانون ، وليس بعدها ، متابعا : " الإيجار القديم كان فكر اشتراكي والوقت كان بيسمح لهذا " .

وأشار حسين ، إلى أن هناك مقترح لزيادة المدفوعات الايجارية وفقا لأعوام الإيجارات ، إلى جانب زيادة سنوية تستمر لمدة عشر سنوات ، ومن بعدها تصبح العلاقة بين المستأجر والمقيم حرة .

ويغفل الكثير من مستأجري العقارات ، بمختلف أنواعها عن وجود حالات قانونية تسمح للمؤجر بطرد مستأجر العين ، وذلك لإرتكابه إحدي المخالفات التي حددها قانون الإيجار القديم لسنة 1981، وذلك من أجل تجنب حدوث نزاعات بين الطرفين، كما حدد القانون أيضا آلية رفع القيمة الإيجارية علي بنسب معينة وذلك لآمد طويل.

وبحسب القانون في المادة (18) التي نصت علي أن الحالات التي تستوجب إخلاء الشقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم جاءت كالآتي :

1- تهدم العقار الآيل للسقوط الذي به العين سواء أكان هذا التهدم كامل أم فى جزء منه.

2- عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال 15 يومًا مـن تاريخ إنذاره بالوفاء وتكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر تقدره المحكمة.

3- ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين أو أجـرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح مـن المالك.