الدراسة على الأبواب .. شوقي: مفيش مدرسة هاتقفل بمزاجها بحجة كورونا .. والعملية التعليمية ستنتظم في الفصول طوال الأسبوع .. واللي مش هيدفع المصاريف مش هيستلم الكتب

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2021 / 2022 خلال أيام، حيث من المقرر أن تبدأ رسميا الدراسة بعد أسبوعين فقط لتبدأ تحديدا يوم 9 أكتوبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والرسمية والخاصة .

دراسة منتظمة في المدارس طوال الأسبوع

ومن جانبه أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة مستعدة لبدء الدراسة ، مشيراً إلى أن العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 سيكون منتظما ونظاميا بحضور الطلاب طوال أيام الأسبوع في المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد سيكون به أعمال سنة وحضور وغياب وتقييم منضبط.

عقاب أي مدرسة تتخذ قرارا بالغلق بحجة كورونا

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن المدارس لا تملك صلاحية اتخاذ أي قرارات منفردة بالاغلاق هذا العام بحجة كورونا ، لافتا إلى أن هذه الصلاية عند الدولة ممثلة في وزارة الصحة فقط ، وقال : المدرسة التي سوف تتخذ من نفسها قرار الاغلاق ستتعرض للعقاب فورا.

وناشد وزير التربية والتعليم جميع الطلاب والاهالي بضرورة الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا اثناء انتظام الدراسة.

حيث قال وزير التعليم : الدولة مهتمة جدا بأن يكون العام الدراسي الجديد عاما نظاميا فيه حضور بجميع الايام ، وسيتم تسجيل الغياب وسيتم عقد الامتحانات داخل المدارس وليس في المنازل.

تطعيم الطلاب في حالة توفر كميات من اللقاح

وأضاف وزير التعليم ، جار تطعيم المعلمين والاداريين والعمال في المدارس ، ولو كان المتوفر من اللقاح يكفي سنبدأ فيما بعد تطعيم الطلاب من الأكبر سنا إلى الأقل.

وشدد وزير التعليم على أنه لا نية للعودة للدراسة من المنازل مرة اخرى ، قائلا : صعب نتحمل فجوة تعليمية اكبر من التي حدثت في السنتين الماضيين.

مصروفات المدارس

ناشد وزير التربية والتعليم اولياء الامور بضرورة الالتزام بدفع المصروفات الدراسية، التي تنظمها القرارات الوزارية ، مؤكدا ان مصروفات المدارس الحكومية قليلة جدا ومعفي منها اكثر من 50% من عدد الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن مصروفات المدارس تذهب لتغذية الصرف على الانشطة والمكتبات و الخدمات و تأمين الطلاب في المدارس وبالتالي فمن المهم ان يتم دفعها لتقديم الخدمات المطلوبة بالشكل المطلوب.

وعبر وزير التعليم عن استياءه قائلا : الناس بتفاصل في المصاريف وفي نفس الوقت عايزة كل الخدمات ، واحنا بنقول يا ندفع المصاريف يا نستغنى عن الخدمات ، فاللي مش هيدفع المصاريف مش هاياخد الكتب.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021 / 2022 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022

ويبدأ العام الدراسي يوم السبت ٩/ ١٠/ ٢٠٢١ وينتهي يوم الخميس ١٦/ ٦/ ٢٠٢٢ ويستمر لمدة ٣٤ أسبوع، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية ٩٣ يوم للفصل الدراسي الأول و٩٧ يوم للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية ١٩٠ يوماً بما يعادل ٣٢ أسبوعاً. تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022

وتبدأ إجازة نصف العام من السبت ٥/ ٢/ ٢٠٢٢ حتى الخميس ١٧/ ٢/ ٢٠٢٢ لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني يوم السبت ١٩/ ٢/ ٢٠٢٢ وحتى الخميس ٩/ ٦/ ٢٠٢٢.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022

وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت ٧/ ٥/ ٢٠٢٢ وامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت ١١/ ٦/ ٢٠٢٢ والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت ٢١/ ٥/ ٢٠٢٢ أما الامتحانات العملية يوم السبت ١١/ ٦/ ٢٠٢٢.

وعلى جانب آخر .. أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا رقم 133 بتاريخ 21- 9 - 2021 بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم للصف الرابع من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2021/2022.

المواد الدراسية المقررة على 4 ابتدائي

حدد القرار الوزاري، المواد الدراسية المقرر تطبيقها على الصف الرابع الابتدائي بمدارس التعليم العام: (الرسمية – الرسمية للغات – والرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها العربي واللغات)، والمواد هى: (اللغة العربية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية (Connect)، ومادة القيم واحترام الآخر، والتربية الدينية "الإسلامية، أو المسيحية"، ومادة المهارات المهنية، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية البدنية والصحية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو)، فضًلا عن مادة اللغة الإنجليزية (Connect Plus) للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية.

وأشار إلى أنه فيما يخص كراسة الخط العربي تطبع للعام الدراسي 2021/2022 كما هي دون تغيير.

نظام التقييم الجديد لـ 4 ابتدائي

وحول نظام التقييم وأدواته، أكد القرار الوزاري على أن نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، حيث يوضح اللون الأزرق أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( ٨٥ إلي ١٠٠)، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من ٦٥ لأقل من ٨٥)، واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من ٥٠ لأقل من ٦٥)، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من ١ لأقل من ٥٠).

وتابع: أن أدوات التقييم ستكون عن طريق: 1- الاختبارات 2- المهام الأدائية 3- المواظبة على الحضور 4- تقويم تكويني وفقًا لمعدلات الأداء وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر 5- تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

وبالنسبة للاختبارات، أوضح القرار الوزاري أنها تنقسم إلى ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد؛ الاختبار الأول يأتي بعد انتهاء شهر من الدراسة، والاختبار الثاني ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، أما الاختبار الأخير فيكون في نهاية الفصل الدراسي، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الاختبارات الثلاثة.

واستطرد: تُطبق الاختبارات ثلاث مرات في كل فصل دراسي؛ بحيث يُطبق الاختبارين الأول والثاني نواتج التعلم المستهدفة فى الفترة الزمنية المخصصة لكل منهما على حدة (الشهر الأول والشهر الثاني من الفصل الدراسي)، والاختبار النهائي على نواتج التعلم للفصل الدراسي بالكامل.

وحول المهام الأدائية، أكد القرار أنها تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، بحيث تمثل مهامًا قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيتين؛ الحصة الأولى يوزع المعلم للطلاب عددًا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، يختار الطالب واحدة من هذه المهام بحيث ينتهي منها في زمن قدره حصتين داخل الفصل أو المدرسة.

وبشان آليات تقدير نجاح الطالب وانتقاله للصف للأعلى في العام الدراسي الواحد، حدد القرار الوزاري عدة اعتبارات، وهي:

- تُحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات الثلاثة والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.

- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من ١٠٠ درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.

- يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

- التربية الفنية والرياضية والموسيقية لا يعتبر الطالب ناجحًا إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن٨٠٪ من عدد الحصص في كل منها.

- يتم تقييم طلاب الدور الثانى على ما درسوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.

- في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.