بعد عودة السياحة البريطانية .. برلماني يطالب بتطوير المنشآت الفندقية

قال النائب أحمد ادريس عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إنه بالرغم من تأثر السياحة المصرية بأزمة كورونا التي أثرت بالسلب علي العالم أجمع، إلا أن القيادة السياسية لم تقف مكتوفة الأيدي بل تطرقت إلي وضع خطة إستراتيجية فعالة تستهدف تحقيق الإنتعاش.

أكد " ادريس" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن قرار رفع الحظر عن السياحة البريطانية لمصر يعد بمثابة ضربة قوية من شأنها أن تعطي السياحة في مصر دفعة قوية لا سيما أن بريطانيا هي محور القارة الأوروبية ومن الأسواق السياحية الرئيسية لمصر ، معقبا " عندك سياحة بريطانية يعني عندك سياحة أوروبا كلها وده مؤشر جيد".

ونوه عضو لجنة السياحة، عن ضرورة دراسة الأسباب التي دفعت بريطانيا إلي فعل هذا الحظر من الأساس والعمل علي معالجتها سريعا وذلك لتفادي حدوث ذلك مجددا، مشيرا إلي أهمية الاعتماد علي توطيد كافة أنواع السياحة المصرية ليس فحسب الترفيهية والأثرية بل تمتد لتشمل العلاجية والثقافية والأثرية.

وناشد البرلماني، بأهمية تطوير وتأهيل المنشأت الفندقية والسياحية المتهالكة وذلك بإعتبار ذلك جزء من البنية التحتية لتنمية السياحة بشكل عام.

يذكر أن منظمة السياحة العالمية حددت يوم السياحة العالمي 2021 يومًا للتركيز على السياحة من أجل النمو الشامل، وهو يوم الاحتفال العالمي الذي يعزز الوعي بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للسياحة والمساهمة التي يمكن أن يقدمها القطاع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.