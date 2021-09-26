السياحة والآثار تروج لمحافظة القليوبية سياحيا

محافظة جديدة روجت لها وزارة السياحة والآثار، اليوم، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، من خلال نشر فيديو ترويجي قصير عنها وهي محافظة القليوبية.

وذلك في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها أول أيام شهر سبتمبر الحالي على هذه المواقع للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وتستمر لمدة ٢٧ يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

محافظة القليوبية:

تعد محافظة القليوبية من أقاليم مصر السفلى، وتعتبر من المحافظات الغنية بالمناطق الأثرية مثل تل أتريب الذي كان مركزًا سياسيًا ودينيًا وإداريًا مهمًا في دلتا النيل وعاصمة الإقليم العاشر لمصر السفلى، وحمامات أتريب، وتل اليهودية، وقرية العلوة، وبعض المناطق بمدينة القناطر الخيرية، وقرية الدير، والبردعة، وقها، ، ومسطرد، وسرباقوس وغيرها.

ومن أهم الآثار الإسلامية بها سراى محمد على، ومسجد الأشرف برسباى، وقناطر محمد على الخيرية، ومسجد الظاهر بيبرس (المسجد الكبير)، ومبنى متحف نماذج الرى.