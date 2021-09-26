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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنفوجراف.. جائحة كورونا فرصة لإعادة التفكير في مستقبل السياحة العالمي

صدى البلد

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف جديدًا بعنوان (جائحة "كورونا" فرصة لإعادة التفكير في مستقبل السياحة العالمي) في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي الموافق 27 من سبتمبر. 

 

وتوقعت منظمة السياحة العالمية، أن تستأنف السياحة المحلية نشاطها قبل السياحة الدولية، لما خلفته جائحة فيروس كورونا من تداعيات سلبية طالت مختلف الأنشطة، وكان النشاط السياحي من القطاعات الأكثر تضررا عالميًّا. 

 

وفي محاولة دولية لاستيعاب تداعيات الأزمة، وتنشيط حركة السياحة، لما لها من دور كبير في استقرار وتحسين الوضع الاقتصادي للدول؛ حيث إن 1 من بين 10 أفراد في العالم يعمل بنشاط السياحة، كما أن نسبة مساهمة النشاط السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لبعض دول العالم تصل إلى أكثر من 20%، اتجه العالم للاحتفال بيوم السياحة العالمي هذا العام تحت شعار “السياحة لتحقيق نمو شامل”. 

 

ويستهدف هذا الاحتفال رفع الوعي بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية لنشاط السياحة، ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتواكبًا مع هذا الحدث العالمي، يأتي احتفال مصر بهذا اليوم في شكل مجموعة فعاليات، أبرزها: إطلاق وزارة السياحة والآثار حملة دعائية بأفلام ترويجية للسياحة بالمحافظات المصرية لمدة ٢٧ يومًا (محافظة كل يوم)، عبر منصات التواصل الاجتماعي للوزارة وهيئة تنشيط السياحة، وذلك منذ بداية سبتمبر الجاري. 

 

هذا إلى جانب تنظيم ورشة عمل ومهرجان فني بالممشى السياحي بالغردقة، بمشاركة ١٢٠ فنانًا مصريًّا ودوليًّا من ١٢ دولة، وكذلك تنظيمها لكرنفال موسيقي. 

 

وقد أشادت التقارير العالمية بالإجراءات الجادة التي اتخذتها مجموعة من الدول ومنها مصر، للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا على النشاط السياحي؛ أبرز تلك الإجراءات: تأجيل سداد جميع المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية، وإعفاء البازارات والكافيتريات بالمواقع الأثرية من دفع الإيجارات. بالإضافة إلى تبني مبادرة لتشجيع السفر إلى صعيد مصر خلال أشهر الصيف، بخصومات على رسوم الدخول للمواقع الأثرية، وتخفيض رسوم تأشيرة الوصول بمطارات الأقصر وأسوان.

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