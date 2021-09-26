المصل واللقاح: دمج لقاحي كورونا والإنفلونزا في تلك الحالة فقط

قال أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن فكرة دمج لقاحي فيروس كورونا والإنفلونزا الموسيمية أمر وارد ويتم دراسته الآن، موضحا أن الدمج سيحدث عندما يصبح فيروس كورونا مثله مثل فيروس الإنفلونزا.



وأضاف “أمجد الحداد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة الموطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”: “الدمج سيتم عندما يصبح فيروس كورونا موسمي وضعيف، وذلك سيحدث عند تطعيم 70% من المواطنين، واكتساب المجتمع مناعة القطيع بالتطعيم وليس بالإصابة”.





وأوضح أنه في حال دمج لقاحي كورونا بالإنفلونزا الموسمية وقتها سيكون فيروس كورونا تحول إلى سلالة من سلالات الإنفلونزا، وسيكون جرعة واحدة سنويا للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة.



وأكد ان القضاء على تحورات فيروس كورونا سيتم في حالة واحدة، وهي تسريع وتيرة التطعيم باللقاح فيروس كورونا في العالم أجمع.