ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية بمدينة نصر لإدارته بدون ترخيص

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية بأحد المطاعم ، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، لإدارته المخزن بدون ترخيص.

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعُثر بداخل المخزن على 375 طن أرز- 2 طن دقيق- 2 طن زيت طعام - 3,070 طن مواد غذائية "ملح طعام ، زعتر ، نشا ، مايونيز ، معجون طماطم، كاكاو" - 240 كيلو شاورمة - 240 عبوة مشروم شرائح - 20000 عبوة كاتشب "وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها".

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.