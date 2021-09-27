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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية بمدينة نصر لإدارته بدون ترخيص

أرشيفية
أرشيفية

 تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية بأحد المطاعم ، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، لإدارته المخزن بدون ترخيص.

 

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .

 

وعُثر بداخل المخزن على 375 طن أرز- 2 طن دقيق-  2 طن زيت طعام - 3,070 طن مواد غذائية "ملح طعام ، زعتر ، نشا ، مايونيز ، معجون طماطم، كاكاو" - 240 كيلو شاورمة - 240 عبوة مشروم شرائح - 20000 عبوة كاتشب "وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها".

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بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

أجهزة وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة المواد الغذائية قسم شرطة مدينة نصر

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