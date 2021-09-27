ضبط عصابة تسرق كابلات خطوط التليفونات الأرضية بالقاهرة

تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة حال قيامهم بارتكاب واقعة سرقة كابلات خطوط التليفونات الأرضية.

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة 8 أشخاص، مقيمون بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة وبحوزتهم سيارة نقل- طبنجة صوت وعدد من الطلقات لذات العيار- قمع- ٢ عتلة حديدية و فأس- مطرقة حديد ومنشار حديدى.

حال قيامهم بأعمال حفر بأحد الشوارع لسرقة كابلات خطوط التليفونات الأرضية الخاصة بأحد السنترالات بأسلوب "السحب، والحفـر" بإستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين بحوزتهم.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، وأضافوا بحيازتهم للقمع بقصد إيهام المارة بـ أنهم عمال بالسنترال للحيلولة دون ضبطهم وحيازتهم للطبنجة الصوت بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.