سيرين عبد النور: عائلتي أفضل شيء في حياتي

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة لها مع عائلتها، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وعلقت سيرين عبد النور: “أفضل شي عملته بحياتي هو عائلتي.. هم الفرحة في الدنيا”.

يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة المطربة بوسي والفنان السعودي يعقوب الفرحان وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.

تدور أحداث المسلسل حول كواليس برامج المواهب، حيث تروي في كل منها قصصًا تحصل بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم في هذه اللحظات التي يعيشونها.