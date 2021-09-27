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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيرين عبد النور: عائلتي أفضل شيء في حياتي

صدى البلد

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة لها مع عائلتها، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”. 

وعلقت سيرين عبد النور: “أفضل شي عملته بحياتي هو عائلتي.. هم الفرحة في الدنيا”.

يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة المطربة بوسي والفنان السعودي يعقوب الفرحان وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.

تدور أحداث المسلسل حول كواليس برامج المواهب، حيث تروي في كل منها قصصًا تحصل بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم في هذه اللحظات التي يعيشونها.

سيرين عبد النور

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