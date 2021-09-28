عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفات طبيعية من الصبار تعزز جمالك

صدى البلد

قدمت الدكتورة الصيدلانية أية صقر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وصفات طبيعية من الصبار لتعزيز جمال المرأة.

 

وتقدم الصيدلانية أية صقر لك وصفات طبيعية من نبات الصبار:

 

فوائد الصبّار لعلاج لتجاعيد وجمال البشرة

يقي الصبار البشرة من التجاعيد واستخدمته بعض الملكات لاغراضٍ تجميليةٍ متعددة ، حيث ذكرت كليوباترا انها كانت تدلك وجهها يومياً بعصارة ورق الصبار، وجوزفين زوجة نابليون كانت تضيف عصارة الصبار الى اللبن لتعمل منه غسولاً للوجه.

 

قناع الصبار والبابونج للبشرة العادية والدهنية

استعيني بالصبار لعمل ماسكٍ طبيعيٍ للتخلص من الشوائب والدهون اذ ان ذلك سيساعدك على ازالة البثور السوداء، كما انه يقي البشرة من الارهاق والترهل.

 

الطريقة: قطعي الصبار واخلطيه حتى يصير لزجاً، امزجي ماء مغلي البابونج مع الصبار، قومي بتوزيع الخليط على البشرة بفرشاةٍ ناعمة لمدة نصف ساعة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

 

الصبار لعلاج الجروح والندوب وحب الشباب

استعملي عصير الصبار دهناً مرتين في اليوم، فهو يساعد على شفاء الجروح والندب التي يتركها حب الشباب.

 

نبات الصبار لعلاج تساقط الشعر

أكدت دراسة صينية أن الصبار مفيدٌ في علاج تساقط الشعر ويجعله أكثر لمعاناً ويعيد له البريق ، ومن أجل كل هذه الفوائد لا تترددي في عمل حمام لشعرك مرة اسبوعياً عن طريق ضرب لب الصبار في الخلاط ووضعه على الشعر لمدة ساعتين ثم غسله.

وصفات طبيعية من الصبار تعزز جمالك صبار جل صبار أبرز فوائد الصبار

موضوعات متعلقة

بدون كريمات.. فوائد جل الصبار للبشرة

ترشيحاتنا

لن يقربك الشيطان طوال اليوم.. أذكار وأدعية وآيات قرآنية احرص عليها

سعر ومواصفات ستروين سي اليزيه موديل 2022 في مصر | صور

تفشي مرضي مرعب يضرب أمريكا.. بكتيريا مجهولة المصدر تظهر في 29 ولاية

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر

شاهد.. رجل يذبح ممرضة داخل مستشفى بالمغرب.. ومفاجأة عند الكشف عن هويته

تعليق بايدن عقب حصوله على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء .. بيراميدز يطيح بـ 7 لاعبين من الفريق رسميا

شاهد.. بكاء دنيا سمير غانم خلال استلام تكريم والديها على المسرح القومي

انكتب لي عمر جديد..نجاة المخرج أحمد خالد أمين من الموت في حادث

خلال ساعات.. حمدي النقاز ينتقل إلى بيراميدز

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-9-2021

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

شاهد.. السيسي يطالب مدبولي والمسئولين بخلع الكمامة لالتقاط صورة تذكارية والجميع يبتسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومي للمسرح يكرم لجنة المشاهدة واختيار العروض ويعلن أسماء لجنة التحكيم .. صور

شاهد.. بكاء دنيا سمير غانم خلال استلام تكريم والديها على المسرح القومي

محمود حميدة وإلهام شاهين.. نجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

صور جديدة لـ أنجلينا جولي وذا ويكند تثير الجدل حول علاقتهما

فيديو

فيديوجراف.. ربطوها من رجليها.. لعبة الإعصار تنهي حياة طفلة الإسكندرية

فيديو جراف.. انتقادات حادة.. روجينا تتحدث عن أزمة فيديو رقصها مع راغب علامة

فيديوجراف| طوابير البنزين تغزو لندن .. أزمة نقص الوقود تهدد بريطانيا

استعراض تحول لمأساة.. تفاصيل جديدة في واقعة دهس معازيم زفاف الزقازيق "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ