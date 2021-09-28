وصفات طبيعية من الصبار تعزز جمالك

قدمت الدكتورة الصيدلانية أية صقر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وصفات طبيعية من الصبار لتعزيز جمال المرأة.

وتقدم الصيدلانية أية صقر لك وصفات طبيعية من نبات الصبار:

فوائد الصبّار لعلاج لتجاعيد وجمال البشرة

يقي الصبار البشرة من التجاعيد واستخدمته بعض الملكات لاغراضٍ تجميليةٍ متعددة ، حيث ذكرت كليوباترا انها كانت تدلك وجهها يومياً بعصارة ورق الصبار، وجوزفين زوجة نابليون كانت تضيف عصارة الصبار الى اللبن لتعمل منه غسولاً للوجه.

قناع الصبار والبابونج للبشرة العادية والدهنية

استعيني بالصبار لعمل ماسكٍ طبيعيٍ للتخلص من الشوائب والدهون اذ ان ذلك سيساعدك على ازالة البثور السوداء، كما انه يقي البشرة من الارهاق والترهل.

الطريقة: قطعي الصبار واخلطيه حتى يصير لزجاً، امزجي ماء مغلي البابونج مع الصبار، قومي بتوزيع الخليط على البشرة بفرشاةٍ ناعمة لمدة نصف ساعة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

الصبار لعلاج الجروح والندوب وحب الشباب

استعملي عصير الصبار دهناً مرتين في اليوم، فهو يساعد على شفاء الجروح والندب التي يتركها حب الشباب.

نبات الصبار لعلاج تساقط الشعر

أكدت دراسة صينية أن الصبار مفيدٌ في علاج تساقط الشعر ويجعله أكثر لمعاناً ويعيد له البريق ، ومن أجل كل هذه الفوائد لا تترددي في عمل حمام لشعرك مرة اسبوعياً عن طريق ضرب لب الصبار في الخلاط ووضعه على الشعر لمدة ساعتين ثم غسله.